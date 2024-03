Porsche AG entra no seu maior ano em posição fortalecida

A Porsche AG encerrou o ano financeiro de 2023 com grande sucesso e planeja o maior ano de lançamentos de produtos da história da empresa em 2024. Com quatro novos lançamentos nas linhas de modelos Panamera, Macan, Taycan e 911, o fabricante de carros esportivos continuará ganhando velocidade em 2025. “Tivemos um ano financeiro sólido”, diz o Presidente do Conselho Executivo, Oliver Blume.

“2024 será um ano intenso de lançamentos de produtos para a Porsche – mais do que em qualquer ano de nossa história. Estaremos introduzindo uma variedade de carros esportivos emocionantes, que encantarão nossos clientes ao redor do mundo. Isso nos impulsionará nos anos que virão”.

A receita total de vendas do grupo totalizou 40,5 bilhões de euros em 2023. Isso representa um aumento de 7,7% (ano anterior: 37,6 bilhões de euros). O lucro operacional do grupo aumentou 7,6% para 7,3 bilhões de euros (ano anterior: 6,8 bilhões de euros). A margem operacional de vendas do grupo permaneceu estável em 18,0% – apesar das perturbações nas cadeias de abastecimento globais, inflação significativa e investimentos excepcionalmente altos em digitalização, portfólio de produtos e inovação, e experiência de marca. “Nossos resultados sólidos se devem à alta demanda por nossos produtos atraentes e à nossa disciplina rigorosa de custos”, afirma Lutz Meschke, Vice-Presidente do Conselho Executivo e Membro do Conselho para Finanças e TI. O fluxo de caixa líquido automotivo no ano financeiro de 2023 foi de 4,0 bilhões de euros (ano anterior: 3,9 bilhões de euros).

Porsche é altamente lucrativa e atinge suas previsões ambiciosas

Lutz Meschke: “A Porsche provou em 2023 que somos resilientes, altamente lucrativos e financeiramente robustos mesmo em tempos voláteis. E nos beneficiamos de uma estrutura de vendas ainda mais equilibrada do que no passado”, diz ele. “Com base nisso, estamos lançando as bases em 2024 para um início promissor em 2025. Nosso foco continua no sucesso sustentável da empresa. Nossos clientes, funcionários, a empresa e nossos acionistas todos se beneficiam”.

No ano fiscal de 2023, o lucro por ação ordinária foi de 5,66 euros e o lucro por ação preferencial foi de 5,67 euros. De acordo com a política de dividendos atual, o Conselho Executivo e o Conselho Fiscal da Assembleia Geral proporão um pagamento de dividendo de 2,1 bilhões de euros para o ano fiscal de 2023. Isso corresponde a mais de 40% do lucro líquido do grupo após impostos e 2,30 euros por ação ordinária e 2,31 euros por ação preferencial. A longo prazo, a Porsche planeja distribuir 50% do lucro líquido do grupo após impostos aos acionistas.

Quatro lançamentos de modelos tornam 2024 um ano de novidades

“O time da Porsche pode se orgulhar de seu desempenho em 2023. Apesar de todos os desafios, nossos clientes ficaram encantados com nossos produtos emocionantes, em todas as linhas de modelos”, acrescenta Blume. Em 2023, as entregas aos clientes aumentaram 3,3% para 320.221 veículos. Os resultados nas várias regiões de vendas foram ainda mais equilibrados do que no ano anterior. Sobre essa base sólida, a Porsche pretende lançar no mercado nada menos que quatro linhas de modelos novas ou consideravelmente revisadas neste ano de lançamentos de produtos.

O ano começa com a terceira geração do Panamera. O sedã de luxo enfatiza seu caráter esportivo com motores ainda mais potentes. Um conceito de controle fundamentalmente modernizado e numerosas tecnologias inovadoras aprimoram ainda mais seu perfil. Isso inclui a nova suspensão ativa da Porsche. Ela combina um nível significativamente mais alto de conforto com as características de direção esportivas pelas quais a Porsche é conhecida.

A próxima geração do carro esportivo totalmente elétrico Taycan entrega mais potência, maior autonomia, aceleração mais rápida e recargas em tempos menores, com maior estabilidade. O Taycan Turbo GT também celebrou sua estreia mundial ontem. Com ele, a Porsche está transferindo sua tradição GT para a era elétrica pela primeira vez – com uma velocidade máxima de 305 km/h, até 815 kW (1108 cv) e aceleração de 0 a 100 km/h de 2,2 segundos.

Na segunda metade do ano, a segunda geração do Porsche Macan se juntará à linha em forma totalmente elétrica. Ele será fabricado em Leipzig ao lado de seu modelo irmão a combustão, que continuará sendo oferecido. A demanda pelo novo modelo desenvolveu-se muito positivamente desde a abertura dos pedidos.

A atualização do produto do 911 está planejada para o início do verão, incluindo um trem de força híbrido de alto desempenho. Oliver Blume: “Mais uma vez, estamos implantando tecnologia em modelos de produção em série que trazemos do mundo do automobilismo. E nossos clientes podem esperar mais inovações tecnológicas nestas famílias de modelos”. O Cayenne renovado chegou ao mercado no final de 2023. A terceira geração do SUV de luxo foi amplamente aprimorada em relação à sua propulsão, chassi, design, equipamentos e usabilidade.

Estratégia consistente de longo prazo

Com sua ampla gama de opções de personalização, os novos modelos preparam o terreno para a Porsche avançar ainda mais em sua estratégia de crescimento e criação de valor. A Porsche está comprometida com uma combinação de três tipos de trens de força: motores de combustão interna eficientes, híbridos plug-in e modelos inovadores totalmente elétricos. Parte da estratégia é manter a maior flexibilidade possível na produção dos diferentes tipos de trens de força. Ao mesmo tempo, a Porsche está investindo na marca e em seu ecossistema para inspirar clientes com experiências e serviços excepcionais. Ao transformar a empresa, a Porsche está investindo amplamente em inovação, digitalização e sustentabilidade – e nas pessoas que moldam a Porsche com seu trabalho diário.

Com vista à transformação na sociedade e às tendências de longo prazo na demanda do cliente, a Porsche está impulsionando o avanço da e-mobilidade com a mesma dedicação de sempre. O 718 totalmente elétrico está planejado para o meio da década. Ele será seguido pelo Cayenne totalmente elétrico. A Porsche também planeja expandir sua gama de produtos para cima – com um novo SUV totalmente elétrico, posicionado de maneira esportiva acima do Cayenne. Esse conceito de carro completamente novo é baseado na plataforma SSP Sport desenvolvida pela Porsche e será construído em Leipzig.

Sajjad Khan – Novo Membro do Conselho para TI Automotiva

Em novembro de 2023, Sajjad Khan juntou-se ao Conselho Executivo da Porsche AG. Ele é responsável pela recém-criada unidade de TI automotiva do Conselho Executivo, que abrange os temas de conectividade e entretenimento. “Com Sajjad, ganhamos um especialista reconhecido no campo”, diz Blume. “Ele traz muita experiência à mesa e continuará a avançar continuamente nossa unidade de TI automotiva junto com sua equipe”. No Centro de Desenvolvimento da Porsche em Weissach, Khan trabalha em estreita colaboração com Michael Steiner, Membro do Conselho Executivo de Pesquisa e Desenvolvimento.

No primeiro trimestre de 2024, a Porsche investiu maciçamente em parcerias digitais e de software. Isso inclui a aquisição total da consultoria de gestão e TI MHP e um investimento na Applied Intuition. A empresa sediada no Vale do Silício fortalecerá ainda mais a expertise da Porsche em TI automotiva e experiência do cliente. Uma parceria de desenvolvimento foi iniciada com a empresa sediada em Mountain View.

Sustentabilidade continua sendo o foco

A Porsche também mantém suas ambiciosas metas de sustentabilidade. Em 2030, a Porsche tem a ambição de entregar mais de 80% dos novos veículos totalmente eletrificados – dependendo da demanda de nossos clientes e do desenvolvimento da eletromobilidade nas respectivas regiões do mundo. Complementarmente, a Porsche também foca nos eFuels. Combustíveis sintéticos renováveis permitem que os motores de combustão interna operem potencialmente quase neutros em termos de carbono. A Porsche também pensa na frota existente.

Existem cerca de 1,3 bilhão de veículos com motores a combustão no mundo. Muitos deles provavelmente ainda serão usados em 30 anos ou mais. Junto com parceiros, a Porsche iniciou a primeira planta comercial de eFuels no Chile. Com essa planta piloto, a Porsche e seus parceiros mostram como a produção de eFuels pode funcionar em escala industrial. Quando adicionados ao combustível, os eFuels podem reduzir as emissões de CO2 fóssil.

A Porsche também pretende usar materiais mais amigáveis ao meio ambiente em seus novos carros – por exemplo, no interior do totalmente elétrico Macan. A produção do novo Macan em Leipzig é neutra em carbono. A planta em Leipzig é alimentada inteiramente por eletricidade verde e cobre suas necessidades de aquecimento proporcionalmente com biometano e biomassa. A Porsche apoia a expansão das energias renováveis para cobrir a demanda de eletricidade que os modelos prevêm que a frota totalmente elétrica do Macan exigirá.

Porsche espera aumento de vendas do grupo de 15 a 17 por cento

Com a renovação abrangente de sua linha de produtos em 2024, as condições globais, maiores depreciações nos custos de desenvolvimento capitalizado e os investimentos contínuos na marca e no ecossistema da Porsche, a Porsche AG espera uma margem operacional de vendas do grupo na faixa de 15 a 17 por cento para o exercício de 2024. Essa previsão inclui receitas de vendas esperadas entre 40 e 42 bilhões de euros. “A médio prazo, estamos mantendo nossa previsão de uma margem operacional de vendas de cerca de 17 a 19 por cento”, continua Meschke. “E, a longo prazo, estamos visando uma margem operacional de vendas do grupo de mais de 20 por cento”.

Com o objetivo de atingir sua meta de retorno a longo prazo, a Porsche está avançando com seu programa Road to 20. “Aqui também estamos investindo muito no desenvolvimento de novas fontes de receita”, diz Meschke. “Os primeiros projetos do programa Road to 20 serão ofertas e serviços particularmente exclusivos com os quais queremos superar as expectativas de nossos clientes. Atualmente, estamos desenvolvendo produtos e serviços muito empolgantes”.

No final de 2023, o Grupo Porsche tinha 42.140 funcionários. Isso equivale a um aumento de 7,6%. Especialmente nas áreas de desenvolvimento e TI, a Porsche contratou várias pessoas para fortalecer ainda mais sua expertise técnica e de software. (Foto: Porsche AG/Divulgação).