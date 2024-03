O Cartório Eleitoral da 177ª Zona Eleitoral (ZE) de Curitiba informa que o prédio em que estava localizada a Faculdade Curitibana, na Avenida República Argentina, nº 235, no bairro Água Verde, não será mais um local de votação. A mudança ocorreu devido à demolição do antigo edifício da faculdade.

A alteração afeta diretamente 4,2 mil eleitores, que têm até o dia 8 de maio para comparecer ao Cartório da 177ª ZE, localizado no Fórum Eleitoral de Curitiba, para escolher um novo local de votação.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) as eleitoras e os eleitores que não comparecerem ao cartório para definir um novo local de votação, serão realocados automaticamente para dois outros locais de votação.

Leia também:

Onze seções eleitores mudam de local em Curitiba

As Seções 297, 307, 310 e 314 foram realocadas para a Sociedade Internacional Água Verde, enquanto as Seções 325, 337, 343, 370, e 383, 397 e 407 passam a integrar as Seções da Escola Municipal São Luiz.

SERVIÇO



Atendimento na 177ª Zona Eleitoral

Endereço: Rua João Parolin, nº 55

Horário de expediente: das 12h às 18h

E-mail: zona177@tre-pr.jus.br

Telefones: 3330-8669, 3330-4782, 3330-8898, 3330-8672, 3330-8722, 3330-8877, 3330-8656

Você já viu essas?

Alma de artista! Rainha do papel! Uma matérina incrível para ficar com o coração quentinho! Deliciosos!! Essa mulher é responsável pelo sorvete de frutas mais consagrado de Curitiba Comprovante esquecido Qual é o cúmulo da honestidade? O que aconteceu aqui é de tirar o chapéu!