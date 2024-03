Não foi a primeira vez, nem segunda e pelo jeito não vai ser a última, que baratas pegam carona em ônibus do transporte coletivo que rodam por Curitiba e região metropolitana. A denúncia agora veio de um usuário que teve a companhia dos insetos no último domingo (10), na linha Guaraituba/Terminal do Cabral (Via Maracanã). Veja vídeo abaixo!

Lucas Gabriel Cabral da Silva, 21 anos, retornava para casa depois de sair da igreja, e buscou o fundo do ônibus para sentar. No entanto, logo percebeu a movimentação de pequenas baratas próximas da porta traseira do veículo. “Uma sensação de nojo e desconforto. Mudei de lugar e fiquei em pé na parte da frente do ônibus, olhando para o chão, pois elas estavam subindo nos tênis lá no fundo”, disse Lucas, que gravou o vídeo.

Ainda segundo o passageiro, infestações de baratas vêm se tornando comuns nas linhas que trafegam em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Um dos problemas é a própria sujeira que os usuários acabam deixando nos ônibus. “Esses dias, tinha uma caixa de sapato e uma sacola com lixo dentro. Juntei e coloquei no lixo do ônibus”, completou Lucas.

E aí, AMEP?

Procurada, a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (AMEP), informou por meio de nota que vai entrar em contato com a empresa responsável pela linha para verificar o problema.

“Gostaríamos de informar que em relação ao vídeo recentemente divulgado envolvendo um ônibus do transporte coletivo metropolitano, estamos em contato com a empresa responsável para esclarecer a situação. Cada empresa tem um plano de dedetização para seus veículos. Estamos verificando se esses procedimentos estão em dia e, se necessário, solicitaremos uma nova dedetização, especialmente para o veículo em questão”, diz a nota

Terceiro caso em 2024 na Tribuna

Em 2024, esse já é o terceiro caso de baratas nos coletivos, noticiado na Tribuna do Paraná. Inicialmente, os insetos foram vistos em um ônibus da linha Caiuá/Cachoeira, e depois, na expresso Santa Cândida/Capão Raso.

Na oportunidades anteriores, a Urbanização de Curitiba (Urbs), responsável pelo transporte público em Curitiba, informou, em nota, que os veículos da frota são higienizados todos os dias e que também passam por desinfecções periódicas nos períodos de calor.

A Urbs também orientou que “os passageiros evitem comer dentro dos ônibus. Os restos de alimentos contribuem para proliferação de insetos”, diz o texto da nota.

