Um vídeo em que mostra baratas na linha de ônibus expresso Santa Cândida/Capão Raso, em Curitiba, deixou passageiros na bronca. Eles filmaram o que seria um ninho dos insetos dentro do veículo. As baratas andavam pelo chão e perto de um banco. O trajeto foi feito no horário da noite e filmado no dia 15 de fevereiro.

Segundo um dos usuários da linha, que encaminhou o vídeo nesta quinta-feira (23) para a Tribuna, um protocolo pedindo a dedetização do ônibus foi aberto na Central 156, da prefeitura de Curitiba. O protocolo destaca a sujeira do ônibus, a presença das baratas, informando que “tinham baratas até nas roupas dos passageiros” e que “parecia ser ninho de baratas”.

Procurada, a Urbanização de Curitiba (Urbs), responsável pelo transporte público, informou, em nota, que os veículos da frota são higienizados todos os dias e também passam por desinfecções periódicas nos períodos de calor.

A Urbs também orientou que “os passageiros evitem comer dentro dos ônibus. Os restos de alimentos contribuem para proliferação de insetos”, diz o texto da nota.

Já sobre o ônibus específico, onde a filmagem foi feita, a Urbs disse que ele foi “retirado de circulação para reforço de desinfecção”. Confira a nota completa abaixo:

Nota da Urbs

Os ônibus são higienizados diariamente e são realizadas desinfecções periódicas que são reforçadas durante o período de calor. A orientação é para que os passageiros evitem comer dentro dos ônibus. Os restos de alimentos contribuem para proliferação de insetos. O ônibus em questão foi retirado de circulação para reforço de desinfecção.

