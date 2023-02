A Polícia Civil do Paraná prendeu sete pessoas em uma operação contra o tráfico de drogas, nesta quinta-feira (23), em Matinhos, no Litoral do Estado. Foram três presos em flagrante por tráfico de drogas e os outros quatro por cumprimento de mandado de prisão temporária pelo mesmo tipo de crime.

Durante a operação, os policiais ainda cumpriram 12 mandados de busca e apreenderam maconha, ecstasy, cocaína, munições e celulares. A ação contou com o apoio de cães da Polícia Civil.

“É importante destacar que é uma investigação que está em andamento com objetivo de coibir o tráfico de drogas e desmantelar o grupo criminoso”, afirma o delegado Thiago Fachel.

As investigações acontecem de forma conjunta entre os policiais civis que estão atuando no Verão Maior Paraná e os servidores locais da Delegacia da PCPR em Matinhos.

O delegado Cristiano Quintas conta que a atuação conjunta foi de extrema importância para o andamento das diligências e êxito na ação. “O trabalho integrado tanto do efetivo da casa quanto da Operação Verão permitiu dar continuidade aos trabalhos investigativos e resultou na operação deflagrada na data de hoje”, completa.

A operação faz parte do Verão Maior Paraná, que conta com reforço no policiamento na região até o começo de março.

