Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (08)

ANNA VRUBLESKI, 99 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ANTONIO VRUBLESKI. Filiação: JOAO COCHOVSKI e FRANCISCA COCHOVSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

ATANAZIO CESAR DOS SANTOS NETO, 78 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: NEUZA DE OLIVEIRA SANTOS. Filiação: e ALEXANDRINA HONORIA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 15:30h.

DECIO ADAMS, 76 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: RITA DEL CARMEN ROSARIO CONTI ADAMS. Filiação: LEO ANCELMO ADAMS e MARIA ADAMS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 13:00h.

DELTON DE ARAUJO BONDARCZUK, 67 ano(s). Profissão: AGENTE TURISMO. Filiação: PIOTR BONDARCZUK e CONSUELO DE ARAUJO BONDARCZUK. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 20:00h.

DILTON CARDOSO DA SILVEIRA, 64 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: GENEZIO CARDOSO DA SILVEIRA e LEOPOLDINA DUTRA DA SILVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL SAO MANOEL, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024.

DIVA BATISTA PIVOVARSKY, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: STEFANO PIVOVARSKY. Filiação: JOAO BATISTA e EFIGENIA PEDRO BOM BATISTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024.

EDVAL DE OLIVEIRA RUELA, 65 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ALICE DIAS DOS SANTOS CONCE. Filiação: JOSE DE OLIVEIRA RUELA e SEBASTIANA PINHEIRO RUELA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

ELIANE DO PILAR FEREIRA SBRISSIA, 61 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: FRANCISCO CARLOS SBRISSIA. Filiação: OSCAR RODRIGUES FERREIRA e MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA FERREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024.

ELIZEU FERREIRA DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Cônjuge: SIRLEI APARECIDA DE MORAIS DA SILVA. Filiação: ANTONIO FERREIRA DA SILVA e ISAURA CANDIDA DE ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

ELZA CASAS, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ALDECA JOSE CASAS e JANUARIA MARIA DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024.

ELZA RITA GONCALVES CORDEIRO, 70 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ALCI HAROLDO GONCALVES CORDEIRO. Filiação: FRANCISCO DOS SANTOS e JUVITA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

GETULIO ALVES MONTEIRO, 76 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: SALETE MONTEIRO. Filiação: ANTONIO ALVES MONTEIRO e JOAQUINA CHAVES MONTEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

IRINEU JACISIM, 71 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANDRE JACISIM e MARIA SWIIERSOSKI. Sepultamento: TUNAS DO PARANA, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024.

IVETE MILLEO MACHADO, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OLIVIO MACHADO. Filiação: ALBERTO MILLEO e OLIVINDA DE PAULO MILLEO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

IVONETE ODETE DA SILVA, 63 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: MANOEL FRANCISCO DA SILVA e ODETE RAFAEL DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024.

JAIR AMERICO SCHERNER, 79 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: AUREA DE OLIVEIRA SCHERNER. Filiação: ARLINDO SCHERNER e MARIA AMALIA SCHERNER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

JAIR DE ASSIS MACHADO, 86 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: RUTH SILVANA MARQUES. Filiação: ALICIO DE ASSIS MACHADO e IDILIA BONIN MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 15:30h.

JAQUELINE PAES DE MACEDO CAMARGO, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDSON LUIZ CAMARGO. Filiação: SEBASTIAO MUNIZ DE MACEDO e EDITE PAES DE MACEDO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

JOSE AFONSO DE SOUZA, 84 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: MARIA TEREZA DE SOUZA. Filiação: JOAQUIM FLORIANO DE SOUZA e IZABEL RIBEIRO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 09:30h.

LEONARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA BATISTA, 2 ano(s). Filiação: ALEXANDRE SILVERIO BATISTA e JESSICA SILVA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 14:30h.

LILIAN CRISTINA MILANO, 84 ano(s). Filiação: JOAQUIM GOMES e CRISTINA RIZOLETA FLORENCIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024.

MANOEL AUGUSTO SOARES RUAS, 69 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: ALICE RAIMUNDO DE JESUS RUAS. Filiação: RAIMUNDO SOARES RUAS e DELFINA SOARES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 17:30h.

MARCOS ANTONIO PALMEIRO DE LIMA, 77 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ELVA TEREZINHA DE LIMA. Filiação: JOAO CORDEIRO DE LIMA e EZILDA PALMEIRO DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

MARGARIDA FELD, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSNY FELD. Filiação: HENRIQUE MARGRAF FILHO e CATHARINA ELISABETH MARGRAF. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

MARIA APARECIDA DA LUZ, 63 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: PONCIANO ALVES DA LUZ e VITORIA TABORDA DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

MARIA HELOISA FERREIRA DA COSTA, 23 ano(s). Filiação: PAULO FRANCISCO DA COSTA e VERA ILZA FERREIRA DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024.

MARILVA MUHLSTEDT WOITCH, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ARNALDO WOITCH. Filiação: ALFREDO MUHLSTEDT FILHO e MARGARIDA FERREIRA MUHLSTEDT. Sepultamento: (S.J. DOS PINHAIS) CEMITÉRIO CACHOEIRA, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024.

NARCISO FRASSON, 66 ano(s). Filiação: OTAVIO FRASSON e IVA GERALDI FRASSON. Sepultamento: MUNICIPAL, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024.

OLGA STEENBOCK DE LIMA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: POSSIDONIO FERREIRA DE LIMA. Filiação: AUGUSTO STEENBOCK e JOSEPHINA STEENBOCK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

OSNILDA SOARES BORGES, 86 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ALFREDO JOSE BORGES. Filiação: AMARO SOARES GOMES e MARIA MIRANDA GOMES. Sepultamento: CEMITÉRIO CENTRAL DE GUARATUBA / PR, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024.

PEDRO ALBINO, 90 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: JOSE ALBINO e AUGUSTA NERY ALBINO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

PEDRO RODRIGUES DE JESUS, 104 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: OTILIA CAMARGO DE JESUS. Filiação: QUERINO RODRIGUES DE ALMEIDA e ISABEL BISCAIA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO SC, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

POLIANA DE CASSIA TEIXEIRA, 39 ano(s). Profissão: ESTETICISTA. Filiação: FRANCISCO DE JESUS TEIXEIRA e ANA DE FATIMA TEIXEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

RAQUEL DE FATIMA CARVALHO TUSSOLINI, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO LEONEL DECARVALHO e MARIA DE LOURDES CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

SIMARA RIBEIRO, 47 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO RIBEIRO e MARIA DE LOURDES RIBEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

SUELENI DE MEO PALHANO SALES, 56 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ALVINO ANCELMO PALHANO e LOURDES DE MEO PALHANO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024.

TEREZA RODRIGUES ALVES DOMINGUES, 83 ano(s). Filiação: JOAO RODRIGUES ALVES e LAURA EUFLAZIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

YOSHIHIRO WAJIMA, 72 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: IRACEMA ZILIOTO WAJIMA. Filiação: GIRO WAJIMA e YOTSU WAJIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

