Um novo radar passa a multar motoristas que ultrapassarem o limite de 50 quilômetros por hora em um trecho da Avenida Rui Barbosa, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Quem trafega pela cidade precisa ficar ainda mais atento no trânsito, pois vários equipamentos estão sendo instalados em locais estratégicos, inclusive na Avenida das Torres.

Segundo a prefeitura da cidade este novo equipamento fará a fiscalização eletrônica de veículos na Avenida Rui Barbosa, na esquina com a Rua Professora Marieta de Souza e Silva, com velocidade máxima de 50 km/h, parada sobre a faixa e avanço de sinal vermelho.

No início do mês, entraram em operação de fiscalização oito equipamentos na cidade, instalados nas Ruas Joaquim Nabuco, R. Scharffenberg de Quadros, Com. Av. Paulo Lipinski e Avenida das Torres.

