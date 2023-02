O cantor sertanejo suspeito de agredir um outro homem com um soco, na terça-feira (21), na saída de um estabelecimento no bairro Xaxim, em Curitiba, ficou pouco tempo detido. Na quarta-feira (22) a tarde, o músico foi liberado após um pedido de soltura, que é determinado pela Justiça após audiência de custódia. As diligências complementares são feitas pelo 8º Distrito da Polícia Civil de Curitiba. A vítima, que estava em estado grave no Hospital Cajuru, teve sua morte cerebral confirmada nesta quinta-feira (23).

ATUALIZAÇÃO – Morte cerebral de homem agredido por músico em bar de Curitiba é confirmada

De acordo com testemunhas que acompanharam a situação, uma discussão começou no estacionamento do Mr. Boss. Um dos músicos, de 33 anos, teria discutido com a namorada no lado de fora. Clientes que viram a discussão decidiram intervir. O músico acabou acertando um dos clientes com um soco, e ao bater a cabeça no chão, o homem acabou tendo uma parada cardiorrespiratória.

LEIA MAIS – Acusados de crime brutal em Curitiba são julgados; Ex-marido e amigo tramaram emboscada?

O Siate e o Samu foram acionados para prestar socorro e, após massagens cardíacas, o homem foi reanimado e encaminhado ao Hospital Cajuru, em Curitiba.

LEIA AINDA – Cães, viaturas e policiais nas ruas de Matinhos! Mega operação está em andamento

Testemunhas serão ouvidas

O bar Mr. Boss informou, em nota, que prestará toda a assistência necessária aos familiares e à vítima, ressaltando que lamentam o ocorrido.

Novas testemunhas serão ouvidas para finalizar o inquérito. Segundo a polícia, o acusado pode responder por lesão corporal de natureza grave, que tem pena prevista de um a cinco anos de prisão.

Veja que incrível