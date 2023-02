Um homem de 35 anos se envolveu numa briga em um bar no Xaxim, em Curitiba, foi encaminhado em estado grave para o hospital após levar um soco e bater a cabeça no chão durante uma queda. A ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feria (21), por volta das 6h.

Segundo informações do local, uma discussão começou no estacionamento do Mr. Boss, após um show sertanejo. Um dos músicos, de 33 anos, teria discutido com a namorada no lado de fora. Clientes que viram a discussão decidiram intervir. O músico acabou acertando um dos clientes, que caiu no chão e teve uma parada cardiorrespiratória.

O Siate e o Samu foram acionados para prestar socorro e, após massagens cardíacas, o cliente foi reanimado em cerca de uma hora e encaminhado ao Hospital Cajuru. O estado de saúde dele não será informado pela família.

A Polícia Civil (PCPR) informou ao postal G1 Paraná que duas versões da ocorrência foram relatadas no boletim (B.O.).

Na versão dos clientes, eles foram apartar a discussão entre namorados e o músico teria acertado o soco que derrubou um deles. Já a versão do músico aponta que os clientes vieram correndo para agredi-lo pelas costas, por isso ele teria dado uma cotovelada em um dos homens.

Ainda conforme a PCPR, o músico foi preso por lesão corporal grave e encaminhado para a central de flagrantes de Curitiba.

O bar Mr. Bosss informou, em nota, que prestará toda a assistência necessária aos familiares e a vítima e que lamenta o ocorrido.