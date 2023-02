Um jovem de 21 anos se afogou e foi socorrido em estado grave, na manhã desta terça-feira (21), em Caiobá, no munícipio de Matinhos, no Litoral do Paraná.

LEIA AINDA – “Degrau” na praia de Matinhos chama atenção de quem curte o Carnaval

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que o rapaz estava sob o efeito de álcool e drogas quando entrou no mar da Praia Brava, por volta das 6h.

LEIA MAIS – Fogo em depósito de pneus provoca evacuação de motel em Colombo

Retirado da água por moradores da região, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado no helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) ao hospital.

O jovem foi levado para o Hospital Regional de Paranaguá, após receber atendimento médico e ser entubado.

Veja que incrível