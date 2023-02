Um “degrau” apareceu na faixa de areia da praia de Matinhos, Litoral do Paraná, onde a obra de alargamento segue sendo realizada. Um vídeo postado nas redes sociais no domingo (20) mostra como ficou o local.

A Tribuna entrou em contato com o governo do Paraná e de acordo com a equipe, responsável pelas obras, esse desnivelamento é uma acomodação natural em razão da nova areia usada para a engorda da faixa de praia, na região entre o Balneário de Matinhos e a Praia Central.

“Haverá um nivelamento da areia com o andamento da obra. Ao fim da revitalização da Orla, toda a faixa de praia estará em um mesmo nível”, explicou a equipe, em nota.

Veja o vídeo postado pela página Linda Matinhos:

Mesmo fenômeno em SC

Em outubro do ano passado, um fenômeno semelhante ocorreu em Balneário Camboriú, praia de Santa Catarina que também realizou obra de alargamento da faixa de areia. Na época, a prefeitura explicou que o desnível na areia, o “degrau”, foi ocasionado pela ação das ondas mais fortes.

Ainda de acordo com a prefeitura, esse desnível é chamado de escarpa e pode ocorrer em qualquer praia.

Em Balneário Camboriú, o planejamento da obra de engorda da orla já previa o prazo de um ano a um ano e meio para ocorrer um desequilíbrio na areia.

Obras em Matinhos

Também em outubro de 2022, após quatro meses de trabalhos, foi oficialmente encerrada a primeira fase da engorda da praia de Matinhos.

Uma extensão de 6,3 quilômetros, do Canal da Avenida Paraná até o Balneário Flórida, foi alargada, com a faixa de areia passando a ter 100 metros de largura. A dragagem começou em junho do ano passado e a praia chegou a ficar interditada desde abril para a instalação dos dutos.

