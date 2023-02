O governo do Paraná pode enviar apoio ao estado de São Paulo por causa das fortes chuvas que atingem a região do Litoral paulista desde o sábado (18). Na noite de domingo (19), o governador Ratinho Júnior (PSD) postou mensagem de apoio em suas redes sociais, dizendo que o Paraná é solidário à situação do estado vizinho.

No Twitter e no Instagram, Ratinho informou que conversou com o governador São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), “para oferecer ajuda aos irmãos paulistas, que sofrem com as fortes chuvas”.

Falei com o governador Tarcísio de Freitas para oferecer ajuda aos irmãos paulistas, que sofrem com as fortes chuvas. O povo do PR é solidário e não vai virar as costas nesse momento de dificuldade. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do PR estão à disposição p auxílio imediato — @ratinho_jr (@ratinho_jr) February 19, 2023

Ainda conforme a postagem, o Paraná colocou o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do estado à disposição “para auxílio imediato”.

Ainda não há informação oficial sobre um possível envio de equipes paranaenses para São Paulo, nem a quantidade ou equipamentos para auxílio em resgates.

Chuvas e mortes no Litoral de SP

Destruição após as fortes chuvas no Litoral Norte de São Paulo. Foto: Futura Press/Folhapress

A Defesa Civil recomenda que a população evite se deslocar em direção ao litoral norte paulista. O alerta foi feito devido às fortes chuvas que atingem a região desde sábado (18), e que deixaram um rastro de destruição e morte.

Trinta e seis pessoas morreram durante o fim de semana na região: 35 em São Sebastião e uma em Ubatuba. Além disso, há 40 desaparecidos só em São Sebastião. Desses, 36 na praia da Barra do Sahy e quatro em Juquehy.

De acordo com estimativa desta segunda-feira (20), há 766 desabrigados (tiveram de sair de casa e não têm para onde ir) e 1730 desalojados (tiveram de sair de casa, mas podem ficar com familiares ou amigos). O número abrange os seis municípios mais afetados pelo temporal: Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba.

Mais de 600 mm

De acordo com o governo do estado de São Paulo, em menos de 24 horas, os acumulados de precipitação ultrapassam os 600 mm em alguns pontos do litoral.

As áreas mais atingidas estão entre Bertioga (683 mm) e São Sebastião (627 mm) -um dos maiores já registrados no país em curto período e em situação não decorrente de ciclone tropical.

Mas as áreas de instabilidade começam a perder força no litoral norte do estado, e a previsão é que esta segunda-feira seja de sol entre nuvens com chuvas de verão.

Equipes

A coordenadoria da Defesa Civil paulista montou um comitê para gerenciar as ações de atendimento às vítimas. O governador Tarcísio de Freitas e o coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Henguel Ricardo Pereira, visitaram as áreas afetadas em São Sebastião e Ubatuba.

As fortes chuvas também ocasionaram quedas de barreiras nas estradas, e vários trechos tiveram de ser interditados.

