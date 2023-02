Um grave acidente entre um carro e um caminhão deixou cinco pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (20), na BR-376, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas crianças, de 2 e 4 anos, estão entre as vítimas. O acidente foi na altura do km 629, no sentido capital.

A colisão ocorreu por volta das 7h. Segundo a PRF, o motorista do carro perdeu o controle do veículo e atravessou o canteiro que divide a pista e via marginal, por onde vinha o caminhão. A batida ocorreu na lateral do caminhão.

No momento da batida, um dos ocupantes do carro foi ejetado. Ele tem 36 anos e ficou gravemente ferido. As outras quatro vítimas, incluindo as crianças que estavam na cadeirinha, tiveram ferimentos leves. Todas as vítimas, de acordo com a PRF, eram ocupantes do veículo.

A pista sentido Curitiba chegou a ficar completamente interditada. Uma fila de cerca de 3 quilômetros se formou na região do acinte. Por volta das 8h, a rodovia foi totalmente liberada.

