Paranaense de Marcas e Turismo abrirá temporada em Londrina

Com uma nova proposta, Londrina abre o Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo/Race Challenge, que nesta temporada terá promoção e organização da Race Challenge, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA). A prova está marcada para de 23 a25 deste mês, no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

O campeonato terá seis etapas, com três disputadas em Londrina e três em Cascavel. A abertura será em Londrina de 23 a 25 deste mês e termina em Cascavel, com a etapa final programada para de 13 a 15 de dezembro.

Ricardo Santos, diretor da Race Challenge, diz que o campeonato deste ano terá um formato completamente diferente, com shows e eventos paralelos nos autódromos. As categorias em destaque são a Super Turismo (16v e 8v), Marcas e Turismo 1.6, e a Turismo 5000, todas regidas pelo regulamento da Federação Paranaense de Automobilismo. Entre as inovações, destacam-se os boxes padronizados, visando proporcionar uma experiência única aos participantes e ao público. “O foco principal do projeto é a valorização e formação de um novo público para o automobilismo, especialmente entre os jovens. Queremos criar um novo público, promovendo eventos e shows que vão muito além das corridas. Queremos mostrar que o lugar de acelerar é na pista e não nas ruas, desencorajando práticas ilegais como rachas”, ressalta Santos.

Parceria

A expectativa para o início a temporada é muito boa. Ariel Barranco, vice-presidente da FPrA, destaca a importância da parceria da Federação com a Race Challenge. “As parcerias são muito importantes no automobilismo porque resultam em benefícios aos pilotos e equipes. Estamos confiantes de que a parceria com a Race Challenge será profícua”, acentua Ariel.

Ariel também destaca que o Paranaense deste ano será um supercampeonato. “O interesse dos pilotos na competição está muito bom e o número de participantes irá crescer a cada etapa”, finaliza Ariel Barranco.

Calendário

23 a 25 de fevereiro – Londrina;

03 a 05 de maio – Cascavel;

07 a 09 de junho – Londrina;

09 a 11 de agosto – Cascavel;

04 a 06 de outubro – Londrina;

13 a 15 de dezembro – Cascavel.

Texto: Luiz Aparecido da Silva.

Foto: Victor Lara/Divulgação.