Os apreciadores de bebidas alcoólicas sempre tentam encontrar uma solução para evitar ou curar a ressaca do dia seguinte. Sejam pílulas milagrosas ou a combinação de diversos medicamentos. No período do Carnaval essa busca é ainda mais intensa.

Contudo, especialistas apontam que a antiga receita de beber com moderação, aumentar a hidratação e cuidar da alimentação é a que continua valendo para se livrar do mal-estar indesejado que faz muita gente querer voltar no tempo e evitar a primeira dose.

A ressaca é o efeito tóxico do álcool e seus subprodutos no corpo. O limiar de tolerância ao álcool é definido pela enzima álcool desidrogenase (presente no fígado), que metaboliza a substância -mulheres, em geral, têm menos dela.

De acordo com Danielle Salaorni de Resende, cardiologista do Vera Cruz Hospital em Campinas, e especialista em medicina do estilo de vida, a ressaca, conjunto de sintomas ocasionados pelo excesso de álcool no sangue, causa desidratação, aumento da atividade do fígado e hipoglicemia (prejudica o metabolismo da glicose).

A médica clínica e nutróloga Gisele Figueiredo Ramos, da mesma unidade de saúde, diz que o álcool é tóxico e causa inflamação generalizada no corpo.

“O álcool inibe o hormônio que auxilia na hidratação e na diurese, o que leva à desidratação. Quando ingerimos a bebida em jejum, ela passa mais rapidamente pelo intestino e chega antes à corrente sanguínea, antecipando os efeitos. Por isso, é importante comer antes de beber, para que a absorção seja mais lenta e os efeitos, menores”, explica.

A “condição” pode trazer diversos sintomas, tais como: náuseas e vômitos; dores de cabeça, no corpo, nos olhos e de estômago; boca seca; além de amnésia.

“A ressaca também causa alterações na parte cognitiva, pois os neurônios ficam intoxicados. E isso prejudica a coordenação, o sono, entre outras coisas, detalha a nutróloga.

Como acabar com a ressaca?

Depois que a ressaca já está presente é primordial o repouso e manter uma dieta leve. “Como o fígado está sobrecarregado, evite alimentos gordurosos. O café da manhã pode ter torrada ou pão integral com mel, por exemplo. Para as refeições, prefira arroz integral, salada e peito de frango grelhado. Nos intervalos, dê preferência a frutas com mais água, como melancia e melão, além de sucos. Para os amantes de café, a bebida pode, sim, ser consumida, pois melhora a energia. Porém, no máximo, uma xícara pequena, pois, se passar disso, tem efeito diurético e pode piorar a desidratação”, conclui a especialista.

Especialistas, porém, são céticos quanto a pílulas ou bebidas antirressaca. “Tudo besteira”, diz Arnaldo Lichtenstein, médico do HC da USP.

Para combater as náuseas, um pouco de gengibre pode ajudar bastante, diz Francisco Tostes, da Sbem (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia).

De acordo com os profissionais, o que funciona é beber muitá água antes, durante e depois do consumo de álcool, se alimentar bem e ingerir frutas que têm bastante líquido e açúcar, como laranja e melancia.