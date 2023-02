Um médico que estava desaparecido há dois dias foi encontrado morto em uma cova no Bosque Uirapuru, em Umuarama, região Nordeste do Paraná. O médico é Renan Tortajada, de 35 anos. Segundo a Polícia Militar (PM), o corpo foi localizado no domingo (19), depois do suspeito do crime indicar o local. Há também uma segunda vítima ainda não identificada.

De acordo com a PM, ainda na manhã do domingo, dois homens foram detidos rodando com o carro da vítima em Umuarama. Segundo o portal G1 Paraná, o tenente Ramalho, da PM, disse que o motorista confessou o crime. O médico teria sido morto após uma discussão, na madrugada de sábado (18).

“Segundo ele [o suspeito], ele já conhecia o médico há algum tempo, e marcaram esse encontro aqui no bosque para realizar um programa. E, ao final do programa, houve um desentendimento entre os dois. Então ele acabou matando esse médico e tomando posse do veículo e de demais pertences”, explicou o militar ao G1 Paraná.

Testemunha assassinada

Uma segunda vítima dos criminosos foi morta porque passava pelo local e testemunhou o homicídio do médico. O corpo desta vítima foi levado de carro até uma área rural de Umuarama.

Segundo a PM, a morte do médico foi registrada como latrocínio porque os criminosos levaram o carro, o celular e um notebook.

Conforme familiares de Renan, o médico estava viajando para Maringá, onde morava com a família. O profissional era clínico geral no sistema público de saúde em Toledo e Guaíra, no Oeste do Paraná.

