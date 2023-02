Um momento de descuido por pouco não se transformou em um grave acidente na tarde desta sexta-feira (17), numa clínica do bairro Alto da XV, em Curitiba. Um homem que preferiu não se identificar estava usando o banheiro no momento em que o seu celular escorregou do bolso e caiu no chão.

Numa fração de segundos a frustração por um inevitável vidro quebrado se transformou em susto e correria após a explosão do aparelho.

O smartphone, do modelo A50, da sulcorena Samsung, literalmente explodiu ao cair no azulejo do cômodo. O choque do equipamento com o chão causou um estrondo e deixou o celular em pedaços; Rapidamente um cheiro de queimado e fumaça tomaram conta do banheiro e de outras salas da clínica.

O dono do celular levou o que restou dele para o lado de fora, pois ainda estava pegando fogo e soltando muita fumaça. O problema só foi resolvido quando os restos do celular foram jogados numa poça de água, já no estacionamento do estabelecimento de saúde.

Celular foi jogado em uma poça d’agua. Foto: Colaboração / Beatriz de Oliveira

As marcas da explosão, como uma mancha escura no azuleijo, e a condição em que ficou o celular são assustadores. Segundo o proprietário do aparelho ele fez um movimento e o celular caiu do seu bolso, de uma altura menor do que um metro, explodindo de imediato, “Foi assustador”, limitou-se a dizer o ainda assustado cliente.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Samsung, que se pronunciou por nota sobre o ocorrido. “A Samsung reforça que a segurança é uma prioridade para a empresa. Com relação ao fato ocorrido, recebemos as informações e estamos apurando o caso.”

Solicitamos à mesma assessoria se já houve relatos de acidentes semelhantes e pedimos algumas dicas de segurança e boas práticas no manuseio de celulares para evitar acidentes como este, mas a empresa se posicionou apenas com a nota replicada acima.

Este modelo de aparelho vem equipado com tela Gorilla Glass 3, que tem a tecnologia NDR, ou Native Damage Resistance, mais resistente que os anteriores. Segundo a fabricante tem proteção para quedas de pouco menos de 1 metro de altura.

Chão do banheiro com as marcas do celular que explodiu. Foto: Colaboração / Beatriz de Oliveira