CWB Hall será palco de Rock Carnival com open bar; veja programação

O CWB Rock N’ Hall preparou uma comemoração especial de Carnaval para quem prefere o rock and roll aos ritmos tradicionais desta época do ano. A casa será palco do Rock Carnival, uma festa com muita música e open bar de chope Pilsen. A sexta-feira, 9, terá música ao vivo com Four Back e Mr President, a partir das 18h. No sábado, 10, a festa continua com tributo ao Metallica com SoWhat! e segue com a banda Machine Gun.

Os ingressos para a festa custam a partir de R$ 20 por noite, mais taxa, sem acesso ao open bar, mas com dois chopes Pilsen 300 ml de cortesia. Para ter direito ao open de chope, no mezanino, o ingresso custa R$ 30 mais taxas.

Com estilo renovado, espaços instagramáveis e mais lugares para sentar, a casa agora também passa a oferecer opções gastronômicas, além do tradicional chope gelado e da nova carta de drinks.

Sobre o CWB Hall

O CWB Hall reinaugurou em 2023 em um novo espaço, maior e com estrutura diferenciada, para receber grandes shows na cidade. Com camarotes, mezanino e um palco com visão privilegiada para quem estiver em qualquer ponto da casa, o CWB Hall agora se firma como o novo palco da música em Curitiba.

Todos os ingressos para os shows realizados no CWB Hall podem ser adquiridos pela plataforma Bilheto e alguns dos eventos contam com o sistema Meia Entrada Para Todos.

Serviço

Rock Carnival no CWB Hall

Endereço: Av. Mal. Floriano Peixoto, 4142. Curitiba – PR.

Ingressos:

Rock Carnival Sexta-feira, 9 – https://bilheto.com.br/comprar/2030/rock-carnival

Rock Carnival Sábado, 10 – https://bilheto.com.br/comprar/2038/rock-carnival

