Um depósito de pneus no bairro Campo Alto, na cidade de Colombo, região Metropolitana de Curitiba, pegou fogo na noite desta segunda-feira (20). Como os produtos são altamente inflamáveis, o incêndio se alastrou rapidamente e causou espanto e medo nos vizinhos do imóvel que fica na Rua Kelvin, esquina com a Galileu Galilei.

Inclusive um motel que fica ao lado precisou ser esvaziado, de acordo com a coordenação da Defesa Civil local. A Copel fez o desligamento no fornecimento de energia elétrica na região para evitar maiores transtornos

Incêndio em depósito de pneus. Vídeo: Rodrigo Cunha

Viaturas do Corpo de Bombeiros chegaram ao local por volta das 19h para começar o combate às chamas, tentando evitar que o fogo se alastrasse para imóveis ao lado. A movimentação atraiu a atenção de curiosos, que rapidamente se aglomeraram próximo ao incêndio.

Ainda não há relatos sobre feridos.

Com informações de Rodrigo Cunha / Tribuna do Paraná