Mais uma loja da marca BIG fechou as portas em Curitiba. Um dos maiores hipermercados da região Norte, o BIG Boa vista vai mudar de nome. No seu lugar, o Grupo Carrefour vai inaugurar nova unidade do Atacadão, rede de atacarejos que já tem cinco lojas na capital paranaense.

Há cerca de dois anos o grupo francês Carrefour comprou todas as lojas do Grupo BIG por R$ 7,5 bilhões. Desde então, supermercados com as marcas Mercadorama, BIG e Maxxi estão mudando, via de regra, para Nacional, Carrefour e Atacadão. Na mesma avenida, por exemplo, o Walmart do Cabral, que tinha virado BIG, agora já é Carrefour. Recenteente, o BIG da Avenida das Torres também virou Atacadão.

Para o início das atividades da nova loja no bairro Boa Vista, o Atacadão anunciou a abertura de vagas de emprego. Interessados em buscar uma colocação podem entrar em contato pelo email de rerutamento (luciane_carmem_della_betta@atacadao.com.br).

O Atacadão já tem lonas no Bairro Alto, Avenida das Torres, Parolin, Boqueirão e Santa Felicidade.