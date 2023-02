Já imaginou participar de um banquete em Curitiba que relembra a época medieval? No dia 22 de março, a hamburgueria Taverna do Dragão, que fica Rebouças, promoverá o 1.° Banquete Medieval do Taverna. O espaço é temático, ao estilo Senhor dos Anéis, e conhecido por realizar várias feiras medievais na capital.

Os ingressos já estão à venda e têm preço promocional até o dia 8 de março.

A organizadora do banquete é a especialista em comida histórica Cintia Correa Leite, que recriará toda cena de um banquete de época em parceira com a Taverna. Cinta se dedica há três anos a estudar alimentação histórica. Ela é conhecida no meio com o apelido de Sigvor.

“Estudo os alimentos, como eram preparados, e faço uma reprodução e adaptação para os dias de hoje. É tudo que se refere à comida em períodos mais antigos, era viking, parte medieval”, explica.

Ela já realizou jantares em são Paulo, Santa Catarina e em eventos fechados em Curitiba. Mas aberto ao público geral, será a primeira vez em parceria com a Taverna do Dragão.

Ainda segundo Sigvor, no dia do evento, além de toda a temática da alimentação, também terá música medieval ao vivo. “É uma completa imersão. Inclusive, recomendamos se vestir com roupas de época para manter o clima. Não é obrigatório, mas é interessante”, diz.

Os portões estarão abertos a partir das 18h, quando as entradas começarão serem servidas. O jantar está programado para começar a partir das 20h.

A Taverna do Dragão fica na Rua Chile, 1898.

>>> Os ingressos podem ser comprados neste link. O valor promocional de R$ 165,00 (em até 12x) vale até o dia 8 de março.

Os ingressos incluem o banquete, refrigerante e água. Mas também haverá hidromel Yggdrasill, poções e chopp para comprar na hora.

Veja o cardápio do evento:

Entradas: Pão de centeio, Repolho refogado e Apple bacon;

Principais: Cevada cozida com ervilhas, Cenoura caramelizada no mel, Creme de ervilha, Paleta suína assada, Panceta com calda de frutas vermelhas, Galinha mourisca, Salada de folhas mista, Salada Russa de beterraba.

Sobremesas Tarte fruit – maçã, Fatias de framboesa;

Bebidas sem álcool. Haverá opções vegetarianas.