Morreu, no final da manhã desta quinta-feira (23), o rapaz que tinha sido agredido por um músico em um bar de Curitiba na madrugada da última terça-feira, durante o carnaval. A morte cerebral foi confirmada pela advogada que atende a família da vítima, Vinicius de Paula, de 25 anos. O rapaz estava internado no Hospital Cajuru, em Curitiba, mas não resistiu.

O suspeito de ter causado a agressão, o cantor e músico Wendel Lemes, de 33 anos, foi preso em flagrante na noite do crime e autuado por lesão corporal de natureza grave.

Agressão

De acordo com testemunhas que acompanharam a situação, uma discussão começou no estacionamento do Mr. Boss. Um dos músicos, de 33 anos, teria discutido com a namorada no lado de fora. Clientes que viram a discussão decidiram intervir. O músico acabou acertando um dos clientes com um soco, e ao bater a cabeça no chão, o homem acabou tendo uma parada cardiorrespiratória.

O bar Mr. Boss informou, em nota, que prestará toda a assistência necessária aos familiares e à vítima, ressaltando que lamentam o ocorrido.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Wendel Lemes.

