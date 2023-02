Com o objetivo de coibir o tráfico de drogas no Litoral do Paraná, mais de 40 policiais estão nas ruas de Matinhos para cumprir 21 ordens judiciais nesta quinta-feira (23). A ação conta com o apoio de cães da Polícia Civil do Paraná (PCPR)

Das ordens judiciais, nove são mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão. Para o fim da manhã, a Polícia Civil vai informar o balanço da atividade com a quantidade exata de pessoas detidas e se produtos ilegais foram recolhidos.

Prisão na semana

Na segunda-feira (20), a Polícia Civil prendeu um homem de 26 anos que estava foragido da Justiça por tráfico de drogas. A ação aconteceu no Rio da Onça, em Matinhos, no Litoral do Paraná.

O traficante estava foragido da Justiça desde o começo do ano. Os policiais encontraram o rapaz escondido em uma casa utilizada por usuários de drogas, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Com o cumprimento do mandado de prisão preventiva, expedido pelo juiz da Vara Criminal de Matinhos, o criminoso será encaminhado ao sistema penitenciário.

Foto: Divulgação/Polícia Civil.

