A Tribuna avisou e os radares que estavam em fase de teses em São José dos Pinhais agora passam a multar motoristas que desrespeitam os determinados limites de velocidade na cidade da região metropolitana de Curitiba.

Segundo a prefeitura de São José dos Pinhais, a cidade tem uma frota de 227,1 mil veículos e, até o momento, são oito equipamentos, que entrarão em operação de fiscalização, já com aplicação de multas, a partir desta quarta-feira, dia 1º de fevereiro. A previsão é que mais 20 equipamentos sejam instalados

Onde ficam os novos radares em São José dos Pinhais?

Local Trecho Sentido Medições Velocidade Rua Joaquim Nabuco Entre a Rua Maringá e Rua Arapongas SJP – Curitiba Velocidade 40 Km/H Rua Joaquim Nabuco Entre Rua Arapongas e Rua Nossa Senhora da Luz Curitiba – SJP Velocidade 40 Km/H Avenida das Torres Cruzamento com a Paulo Schernner SJP – Curitiba Velocidade 70 Km/H Avenida das Torres Cruzamento com a Paulo Schernner Curitiba – SJP Velocidade 70 Km/H Avenida das Torres Entre as duas Henry Feeken e Joaquim Nabuco SJP – Curitiba Velocidade 70 Km/H Avenida das Torres Entre as duas Henry Feeken e Joaquim Nabuco Curitiba – SJP Velocidade 70 Km/H Rua R. Scharfferberg de Quadros Cruzamento com a rua Voluntários da Pátria Centro – Bairro Velocidade,

Parada na faixa e sinal vermelho 40 Km/H Rua Com. Av Paulo Lipinkski Cruzamento com a Rua Guaraqueçaba Centro – Aeroporto Velocidade,

Parada na faixa e sinal vermelho 50 Km/H

Vem mais radar em São José dos Pinhais

De acordo com a Secretaria de Urbanismo, Transportes e Trânsito (SEMUTT) do município, a instalação dos radares no local é o primeiro passo para a implantação de um programa de fiscalização eletrônica do trânsito – serão instalados ao todo 28 radares, sendo nove deles capazes de detectar outras infrações, como avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestres e conversão proibida, além de duas lombadas eletrônicas.

O secretário Lucas Grubba Pigatto explicou para a Tribuna que a definição dos locais em que os equipamentos serão instalados foi baseada em um amplo estudo técnico do trânsito na cidade.

“Ali na região do portal percebemos que os motoristas achavam que estavam ‘liberados’ para correr quando saíam de Curitiba, onde existem vários radares em toda a extensão da Avenida das Torres. Ao longo dos últimos 12 meses a secretaria fez um estudo detalhado do fluxo de veículos e da velocidade do tráfego para definir aonde seriam instalados os equipamentos”, disse Pigatto.

A prefeitura de São José dos Pinhais destaca que os radares implantados não têm apenas o intuito de multar, mas também para contribuir na mudança de comportamento dos usuários que costumam exceder a velocidade da via, avançar o semáforo vermelho ou parar sobre a faixa de pedestres, sendo estas infrações coletadas pelo equipamento de fiscalização eletrônica.

Trecho da Joaquim Nabuco que passa a ter fiscalização eletrônica em São José dos Pinhais. Foto: Divulgação/Prefeitura de São José dos Pinhais.

