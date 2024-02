A Travessa Aramis Milarch, no bairro Tatuquara, em Curitiba, passará a ter sentido único a partir das 11 horas desta quarta-feira (07). A mudança será feita pela Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) com o objetivo de trazer mais segurança para os estudantes que frequentam o Colégio Estadual Newton Borges.

Com a alteração, a Travessa Aramis Milarch passa a ter sentido único de circulação no trecho que vai da Rua João Enéas Ramos de Sá para a Rua Carlos Munhoz da Rocha.

De acordo com a Setran, a medida atende pedidos da população que circula pela área. Agentes de trânsito estarão na região para orientar os motoristas.

Confira a mudança da rua:

Como ocorrem as mudanças em ruas de Curitiba

Intervenções como essa no trânsito da cidade são sempre precedidas por estudos técnicos que analisam o fluxo de veículos, pedestres e o impacto no tráfego. Essas análises se baseiam no monitoramento realizado pela Superintendência de Trânsito, bem como nas solicitações recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão, Fala Curitiba e outros canais da Prefeitura.

