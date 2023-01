Operando em fase de testes em um dos cruzamentos mais movimentados de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), um semáforo com iluminação complementar em luz de LED tem chamado a atenção dos motoristas que circulam na região. Instalado na esquina Avenida Rui Barbosa com a Rua XV de Novembro, no Centro da cidade, desde o dia 20 de dezembro, o semáforo reproduz ao longo de todo o seu braço de sustentação a cor da luz de sinalização acessa no momento.

O modelo foi implantado pela Secretaria de Urbanismo, Transportes e Trânsito (SEMUTT), que afirma que as luzes podem ser avistadas em uma distância de até 300 metros durante o período noturno. A secretaria ressalta que o equipamento proporciona mais visibilidade nos casos de obstáculos como árvores e caminhões, que podem eventualmente reduzir o campo de visão dos motoristas.

Apesar de ser inédito na cidade, o semáforo futurista com iluminação estendida já foi instalado em Araucária, também na RMC, e chamou a atenção até mesmo do youtuber Casimiro, um dos maiores influencers do Brasil.