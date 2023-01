A Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, prendeu uma mulher, de 50 anos, e apreendeu um adolescente, de 16, por maus-tratos a animais em Matinhos, no Litoral do Estado.

Durante a ação, ocorrida neste domingo (25), os policiais resgataram ainda cinco cachorros e apreenderam uma carabina de airsoft.

O adolescente estaria usando a airsoft (arma de pressão usada em esporte que simula combate) para atirar nos cães. Os cães foram localizados com sinais de fraqueza, sem alimentação. Os animais serão levados para lares temporários, em Curitiba, até que sejam realizadas as adoções.

Os interessados em adotar os cães podem entrar em contato com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente da PCPR através do telefone (41) 3251-6200.

