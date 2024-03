Teatro com bonecos

Entre quinta-feira (14) e sábado (16), o município de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), vai receber o projeto ‘Bonecos no Portão’, uma iniciativa em que diversas companhias cênicas fazem apresentações gratuitas com bonecos. Outras quatro cidades da RMC também vão receber o projeto cultural.

A abertura oficial do evento em Piraquara acontece às 20 horas desta quinta-feira (14), no Teatro Municipal de Piraquara. O Teatro de Marionetes vai apresentar a peça: Araújo e Ofélia, da Cia Beto Hinça. O espetáculo de animação, voltado para todas as idades, conta a história de Araújo e Ofélia em três fases da vida. O espetáculo fala de amizade, amor e preservação da natureza.

Às 10h30 de sexta-feira (15) tem “O Coelho e a Tartaruga”, da Cia Miller Bonecos. Na história, os animais vivem tranquilos na floresta até que situações de perigo, como incêndio e desmatamento, começam a quebrar a harmonia. A peça é uma adaptação da fábula de Esopo e La Fontaine “A Lebre e a Tartaruga”.

+ Leia também: Cerveja promove roteiro de bares para celebrar St. Patrick’s Day em Curitiba

Também na sexta, às 15 horas, a Companhia Caçuarte apresenta “As Infindáveis Versões do Capuchinho e do Lobo Mau”. A peça é uma adaptação do tradicional conto “Chapeuzinho Vermelho”, escrito por Charles Perrault. Nesta versão, a mesma história é contada de várias maneiras, onde os personagens são representados por bonecos, legumes e objetos do cotidiano.

Às 20 horas, a Companhia CórtexArte apresenta a peça “O Chinês e o Dragão”. Técnicas corporais que apresentam tradições do Kung Fu e Tai-Chi Chuan associadas à dança contemporânea contam o cotidiano de um pescador.

+ Leia mais: Com disputa apertada, The Next Chef conhece segundo semifinalista

No sábado (16), às 16 horas, o Teatro Municipal de Piraquara recebe o espetáculo “Na Cidade das Hortênsias”, uma peça adaptada do livro “Leda e Lili”, de Diana Monteiro Sitonio e Fabiane Prado. A história narra a convivência de duas amigas, uma formiguinha e uma joaninha que moram na bela cidade das Hortênsias.

Ainda no sábado, às 20 horas, é a vez do espetáculo “Os Bichos”, da companhia Almazem Teatro de Bonecos – de Gil Gabriel. O público vai mergulhar no universo lúdico ao assistir marionetes e bonecos de luva mostrando a variedade de sons e ritmos presentes desde a música clássica, passando pelo samba e apresentando o funk.

Grupo de teatro realiza oficina na Grande Curitiba

Para quem gosta de colocar a mão na massa, a oficina “Pássaros” vai ser ministrada por Evaldo Barros na quinta-feira (14), às 14 horas, no Teatro Municipal de Piraquara. O ator vai propor a construção de bonecos com jornal e fita crepe.

+ Leia mais: Paulinho da Viola volta a Curitiba para show com clássicos de início de carreira

Eventos culturais gratuitos na RMC

Durante 2024, o festival gratuito vai passar por cinco cidades da Região Metropolitana de Curitiba. Confira:

Piraquara

Campo Largo

São José dos Pinhais

Araucária

Almirante Tamandaré

Você já viu essas?

Alma de artista! Rainha do papel! Uma matérina incrível para ficar com o coração quentinho! Deliciosos!! Essa mulher é responsável pelo sorvete de frutas mais consagrado de Curitiba Comprovante esquecido Qual é o cúmulo da honestidade? O que aconteceu aqui é de tirar o chapéu!