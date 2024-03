Morreu nesta quarta-feira (13), a ciclista Maria Claudete de Carvalho, de 64 anos, em decorrência dos ferimentos sofridos após uma queda na BR-277 no último domingo (10). Ela estava internada no Hospital Cajuru, em Curitiba, para onde foi levada no dia do acidente após ser reanimada por uma enfermeira que passava pelo local da queda. Ela teve a morte encefálica confirmada pela equipe médica. A família de Claudete autorizou a doação de seus órgãos.

Maria era entusiasta do ciclismo e compartilhava as suas pedaladas nas redes sociais. Na descrição de um de seus perfis está o lema “vivendo sob duas rodas num eterno aprendizado”.

No dia do acidente ela descia a Serra do Mar pela BR-277 com um grupo de ciclistas quando caiu e bateu a cabeça. Devido à força do impacto da queda, o capacete da ciclista se quebrou e ela ficou desacordada, sofrendo uma parada cardíaca na sequência.

Após ser reanimada pela enfermeira Samantha Salvatti, que estava de folga e passava pelo local do acidente, Claudete foi levada ao Hospital Cajuru, onde permaneceu sob cuidados médicos até esta quarta-feira.

Maria Claudete nasceu em Siqueira Campos e morava em Curitiba. As informações sobre o velório e o sepultamento do corpo ainda não foram divulgadas.

