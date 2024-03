A notícia de que o centenário Bar Stuart, de Curitiba, fecharia as portas após 119 anos, bem como o anúncio de uma reforma e reabertura, causaram frisson em Curitiba no final do ano passado. Enquanto os frequentadores mais fiéis aguardavam a volta do boteco, meio ressabiados com as possíveis mudanças e modernidades, a novidade caiu como uma bomba: o Stuart não vai mais reabrir (pelo menos por agora).

+ Leia mais sobre os melhores botecos de Curitiba no blog Caçador de Botecos

Nos bastidores fala-se que o passivo trabalhista seria muito alto, tornando o processo de volta do Stuart financeiramente muito difícil. Especula-se, inclusive, que o imóvel tradicional na esquina da Alameda Cabral com a Praça Osório, já teria sido locado para outro tipo de comércio.

A notícia correu como rastilho de pólvora na internet, deixando os mais saudosos da cerveja gelada e do testículo de boi (iguaria servida no local) frustrados.

A reprotagem aguarda retorno da assessoria de imprensa do grupo que assumiria o Bar Stuart nessa nova fase para saber os motivos da desistência. Ainda não se sabe se o boteco pode reabrir em outro local.

História

Em 1904, na Rua Comendador Araújo, Joseph Richter e o casal Stuart (origem do nome do bar), fundam o Bar e Confeitaria Stuart.Levava também o nome de confeitaria, pois o estabelecimento vendia doces, salgadinhos e sorvetes. Tinha como funcionários os irmãos Afonso e Leopoldo Mehl.

Clique para ler mais sobre a história do Stuart.

Você já viu essas?

Um brinde à tradição! Museu da cachaça em Curitiba? Conheça coleção impressionante da bebida mais famosa do Brasil Câmara vai votar Bairro populoso de Curitiba pode virar polo gastronômico; entenda Caçador de Boteco! Bar que quase acabou na pandemia mantém cardápio raiz em novo bairro de Curitiba