O Grupo Mustang Sally é o novo dono do Stuart. O bar mais antigo do Paraná, o segundo do Brasil e um dos mais tradicionais de Curitiba, vai reabrir no primeiro semestre de 2024 com o mesmo nome. As novidades prometem fazer o cliente voltar ao passado, com uma fachada inspirada no que ele era nas décadas de 1940 e 1950.

A Tribuna do Paraná divulgou na terça-feira (05), que o Stuart estava fechado e que voltaria ano que vem. Em conversas com pessoas ligadas ao Grupo Mustang Sally, a confirmação da compra foi imediata. “Estamos bem felizes com a negociação, temos a história junto com a gente e Curitiba merece. Já tivemos reuniões com arquitetos, e estamos ansiosos para começar a obra. Acredito que em janeiro, as pessoas já irão começar a perceber a movimentação”, revelou uma fonte.

Algumas respostas sobre o futuro do Stuart já podem ser anunciadas. A fachada com seus toldos vermelhos como era antigamente irão retornar. Atualmente, não existem proteções no alto do bar. Já o cardápio vai ter novidades para os clientes, sem perder as iguarias como testículos de touro, a carne de rã, o rabo de jacaré, e outros. Porções e salgados podem aparecer do estilo Bar Canabenta, que faz parte do grupo.

Quanto ao Jorge, mais conhecido como Alemão, o garçom recebeu proposta para seguir. “Ele pediu para aposentar, mas fizemos uma proposta praticamente irrecusável. Queremos que ele fique conosco”, informou a fonte.

Já em relação ao ambiente interno, vai ocorrer a troca do piso, restauro dos móveis e resgate das fotos que decoram o cenário centenário do Stuart. O valor da negociação e custo total da reforma não foram informados.

Sucesso e expansão

O Grupo Mustang Sally é considerado no ramo um dos exemplos de sucesso e expansão. O projeto teve início com os amigos de infância, Gustavo Haas e Gustavo Griebeler. O nome Mustang Sally é uma homenagem à famosa balada de Wilson Picket, conhecido músico americano dos anos 60. A música é tema do filme The Commitments – Loucos pela Fama. A primeira unidade do grupo foi constituída numa tradicional casa de rua, anexa ao shopping Novo Batel, tendo sua fachada baseada na arquitetura do bairro Soho de Nova Iorque.

Em julho de 2015, com a entrada de novos sócios, o Mustang Sally abriu sua segunda casa no Shopping Palladium e, seis meses depois, inaugurou no Shopping Mueller. A quarta casa fica no Cabral, inaugurada em 2022.

