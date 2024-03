Pesquisa em Curitiba põe Eduardo Pimentel e Beto Richa no 2º turno

O instituto Radar Inteligência indica que se a eleição municipal em Curitiba fosse hoje, o atual vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) e o ex-prefeito e ex-governador Beto Richa (PSDB) disputariam o segundo turno do pleito, segundo pesquisa eleitoral. Luciano Ducci (PSB) e Deltan Dallagnol (Novo) aparecem na sequência. O levantamento foi divulgado neste domingo (17).

Veja os resultados da pesquisa estimulada!



Se a eleição fosse hoje, destes nomes, em quem o(a) Sr(a) votaria para Prefeito(a) de Curitiba?

Eduardo Pimentel (PSD): 15,8%

Beto Richa (PSDB): 13,1%

Luciano Ducci: 12,3%

Deltan Dallagnol (Novo): 11,5%

Ney Leprevost (União Brasil): 10,9%

Paulo Martins (PL): 4,7%

Maria Victoria (PP): 3,3%

Luizão Goulart (Solidariedade): 3,2%

Carol Dartora (PT): 2,6%

Goura (PDT): 2,5%

Nenhum/branco/nulo: 7,8%

Não sabe/não opinou: 12,3%

Cenário 2

Eduardo Pimentel (PSD): 24%

Ney Leprevost (União): 19,2%

Luciano Ducci (PSB): 17%

Carol Dartora (PT): 3,9%

Goura (PDT): 3,3%

Nenhum/nulo/branco: 13,4%

Não sabe/não opinou: 19,2%

Cenário 3

Eduardo Pimentel (PSD): 21,5%

Luciano Ducci (PSB): 17,4%

Ney Leprevost (União):16,4%

Deltan Dallagnol (Novo): 12%

Paulo Martins (PL): 4,4%

Nenhum/branco/nulo: 10,9%

Não sabe/não opinou: 17,4%

Cenário 4

Eduardo Pimentel (PSD): 28,3%

Luciano Ducci (PSB): 23%

Carol Dartora (PT): 4,4%

Goura (PDT): 3,4%

Nenhum/nulo/branco: 18,4%

Não sabe/não opinou: 22,5%

+ Leia mais: Após fechamento e expectativa por reforma, centenário Bar Stuart não vai reabrir

Segundo turno

Em um possível segundo turno, entre Eduardo Pimentel e Luciano Ducci, em quem o(a) Sr(a) votaria para Prefeito de Curitiba?

Eduardo Pimentel (PSD): 30,6%

Luciano Ducci (PSB): 28,8%

Nenhum/nulo/branco: 23,7%

Não sabe/não opinou: 16,9%

Cenário 2

Eduardo Pimentel (PSD): 31,6%

Ney Leprevost (União Brasil): 29,4%

Nenhum/nulo/branco: 21,4%

Não sabe/não opinou: 17,6%

Cenário 3

Eduardo Pimentel (PSD): 35,1%

Deltan Dallganol (Novo): 20,5%

Nenhum/nulo/branco: 24,5%

Não sabe/não opinou: 19,9%

Rejeição

E destes nomes, em quem o(a) Sr(a) não votaria de jeito nenhum para Prefeito(a) de Curitiba?

Beto Richa (PSDB): 36,7%

Goura (PDT): 4,9%

Deltan Dallagnol (Novo): 4,5%

Maria Victoria 4%

Ney Leprevost 3,6%

Luciano Ducci (PSB): 3,3%

Carol Dartora (PT): 3,1%

Eduardo Pimentel (PSD): 2,2%

Paulo Martins (PL): 1,8%

Luizão Goulart (Solidariedade): 1,3%

Não sabe/não opinou 34,6%

Metodologia: 806 entrevistados pessoalmente, pelo intituto Radar Inteligência, entre os dias 11 e 14 de março de 2024. A pesquisa foi contratada por Radar Inteligência Ltda. Confiança: 95%. Margem de erro: 3,5 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-07339/2024.

Por que a Gazeta do Povo Jornais publica pesquisas eleitorais

A Gazeta do Povo publica há anos todas as pesquisas de intenção de voto realizadas pelos principais institutos de opinião pública do país. As pesquisas de intenção de voto fazem uma leitura de momento, com base em amostras representativas da população.

Métodos de entrevistas, composição e número da amostra e até mesmo a forma como uma pergunta é feita são fatores que podem influenciar no resultado. Por isso é importante ficar atento às informações de metodologias, encontradas no fim das matérias da Gazeta do Povo sobre pesquisas eleitorais.

Pesquisas publicadas nas últimas eleições, por exemplo, apontaram discrepâncias relevantes em relação ao resultado apresentado na urna. Feitos esses apontamentos, a Gazeta do Povo considera que as pesquisas eleitorais, longe de serem uma previsão do resultado das eleições, são uma ferramenta de informação à disposição do leitor, já que os resultados divulgados têm potencial de influenciar decisões de partidos, de lideranças políticas e até mesmo os humores do mercado financeiro.

Você já viu essas?

Um brinde à tradição! Museu da cachaça em Curitiba? Conheça coleção impressionante da bebida mais famosa do Brasil Câmara vai votar Bairro populoso de Curitiba pode virar polo gastronômico; entenda Caçador de Boteco! Bar que quase acabou na pandemia mantém cardápio raiz em novo bairro de Curitiba