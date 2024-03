Fiat Titano chega com maior volume de caçamba e preço mais competitivo

A Fiat Automóveis começa mais um capítulo da sua história, preste a completar 50 anos no Brasil. Com ampla tradição em picapes, a marca promete movimentar este mercado novamente, desta vez com o lançamento da Nova Fiat Titano. O modelo chega para completar o portfólio de picapes da marca, expandir a participação no mercado e ainda colocar a Fiat em um novo segmento, o de D-picapes. Para isso, a Titano chega em três versões, Endurance, Volcano e Rach, conta com muita robustez, tecnologia, design atraente e o maior volume de caçamba da categoria e preço a partir de R$ 219.990.

De um projeto global da Stellantis, nasceu a Titano, uma picape com o DNA da Fiat e com os elementos fundamentais das D-Picapes. Para adaptação ao mercado brasileiro, ela recebeu novas suspensões, coxins de cabine, rodas, bancos e calibrações específicas que garantem mais conforto sem perda da capacidade off-road, além de maior distância do solo e aderência. Além disso, o novo modelo da Fiat foi testado em diferentes pavimentos e condições de temperaturas, justamente para colocar sua durabilidade à toda prova nos variados terrenos e climas brasileiros.

Demonstrando força até no nome, a picape foi denominada assim por inspiração na entidade da mitologia grega que enfrenta Zeus e os demais deuses do Olimpo. O nome ainda tem vínculo com o metal titânio, que possui alta resistência e durabilidade. Tudo isso faz referência à robustez que a picape possui e sua capacidade de enfrentar qualquer tipo de terreno, seja em estradas desafiadoras ou nos grandes centros. Além de tudo isso, também possui o maior volume de caçamba da categoria com 1.314 litros.

Design

Personalidade. Essa é a palavra que pode definir o visual da Titano. Com um design único e robusto, a grandiosidade da picape de cabine dupla pode ser vista logo de cara. Afinal, a Nova Fiat Titano tem 5.330 mm de comprimento, 2.221 mm de largura (com espelhos), 1.898 mm de altura (com barras longitudinais) e 3.180 mm de distância entre eixos.

E não para por aí. Com atributos de um verdadeiro 4×4, a picape possui 235 mm de distância do solo, 29° de ângulo de entrada e 27° de ângulo de saída. Outro destaque é a caçamba, que traz simplesmente o maior volume da categoria, com capacidade de 1.314 l (NET) sem protetor de caçamba (1.211 l com o item). Ela possui 1.630 mm de comprimento, 1.925 mm de largura e 500 mm de altura. Para completar, também é equipada com santo antônio, protetor e capota marítima.

A Titano também conta com rodas de liga-leve de até 18”, que além de darem um ar mais robusto à picape, também possuem grande funcionalidade na utilização off-road e ao carregar cargas mais pesadas. Falando nisso, a picape possui capacidade de carga de mais de uma tonelada, mais precisamente, de 1.020 kg e 3.500 kg de reboque.

Com acabamento premium por dentro e por fora, a Nova Fiat Titano tem a frente composta pela nova grade, que antecipa a nova linguagem de design da marca, com temas geométricos precisos e robustos, além de uma nova interpretação da Fiat Flag, com ar mais dinâmico e moderno. Ainda, a assinatura dos faróis DRL LED e o skidplate completam o visual frontal do modelo. Externamente, o conjunto de maçanetas e retrovisores cromados com o estribo lateral adicionam ainda mais requinte à picape.

Por dentro, a Titano oferece um interior confortável e funcional. No total, são 27 litros de porta-objetos – um dos maiores espaços da categoria, divididos de forma inteligente para facilitar o dia-dia do motorista e passageiros com espaços para armazenamento até abaixo dos bancos. Também há ganchos retráteis nas costas dos bancos dianteiros, que podem ser usados para pendurar bolsas ou mochilas de até 4 kg, que evitam que o objeto caia durante a condução.

O painel é um show à parte com cluster com tela digital colorida 4.2” e central multimidia de 10”, voltados para o motorista, o que garante ainda mais praticidade no uso e funcionalidade. Além disso, ainda é possível conectar e carregar dispositivos eletrônicos através das duas entradas USB acessíveis diretamente no console central.

Os bancos são de couro de alta qualidade com costuras que realçam o requinte do modelo. Os assentos dianteiros possuem ajuste elétrico garantindo um conforto extra. Já os traseiros, são modulares e podem ser rebatidos, o que permite capacidade de transporte de até 100kg atrás da segunda fileira de bancos. Vale dizer o volante multifuncional também é em couro e traz o Fiat Script.

Tecnologia e segurança

A Nova Fiat Titano vem bem equipada em relação à tecnologia trazendo tudo o que cliente precisa. Tem central multimídia de 10” que pode ser personalizada e navegação embarcada TomTom, que facilita o acesso as várias configurações do carro, além de contar com Apple Carplay™ e Android Auto™, para conexão com o celular. Conta ainda com cluster com tela digital 4.2” com tela colorida, ar-condicionado digital dual zone e keyless entry’n go (chave presencial com partida por botão). Além disso, traz também alerta de posição do volante, que avisa e orienta o motorista para alinhar a direção antes de sair com o carro, útil para evitar pequenas colisões ao sair de vagas.

A câmera 360° off-road é outro importante diferencial. Além de auxiliar o motorista na hora de estacionar, é ativada automaticamente quando obstáculos são detectados durante a direção. Tudo isso graças às quatro câmeras distribuídas no exterior do veículo, que garantem que esteja pronta para enfrentar qualquer terreno. Vale ressaltar que ela é a única do seu segmento a possuir este recurso.

Já em relação à segurança, a Titano também não deixa nada a desejar. O modelo conta com seis airbags, sete alças de segurança e recursos que auxiliam para uma direção mais segura. Além disso, a picape traz alerta de saída de faixa, que, por meio de uma câmera, reconhece linhas contínuas ou descontínuas, analisa a imagem e aciona um alerta visual e sonoro em caso de desvio de direção. Outra funcionalidade é o “Hill Descent Control” (HDC), assistente para descidas que permite um controle perfeito e seguro da Titano e da sua trajetória em declives acentuados. O sistema permite a descida do veículo em baixa velocidade, proporcionando mais controle e segurança.

A Nova Fiat Titano conta também com detector de pressão dos pneus (TPMS). O recurso garante que o motorista seja informado continuamente em caso de perda de pressão em um ou mais pneus diretamente na tela da picape, além de avisar sobre um possível furo antes que o pneu esvazie totalmente. Esta é uma vantagem em termos de segurança fora de estrada e ajuda a manter a pressão ideal para controlar o consumo de combustível.

Para completar, a Titano é equipada com ESP (Electronic Stability Program), que garante maior estabilidade e segurança na condução, assistente de partida em rampa (hill start assist), controle de tração e o Trailer Swing Control, que traz estabilidade para o reboque. O ABS com EBD (Antilock Braking System com Electronic Brakeforce Distribution) é outro recurso que contribui para a segurança no veículo, garantindo uma frenagem mais eficiente e segura.

Performance

Muito robusta, a Titano possui ótima performance off-road e está pronta para encarar qualquer desafio. Para otimizar a tração em qualquer condição de aderência e carga, a picape conta com uma verdadeira caixa de transferência e bloqueio manual do diferencial traseiro. É possível selecionar três modos de tração: 2H (2 High Speed) em que a tração fica 100% nas rodas traseiras; 4H (4 High Speed) que é utilizada quando o veículo está em terrenos desafiadores e 4H (4 Low Speed) ideal para quando é necessário maior torque, principalmente em condições extremas de off-road. Impulsionada pelo motor 2.2l Turbodiesel de 180 cv e 40,8 kgfm (37,7 kgfm na versão manual).

Versões

As três versões da Nova Fiat Titano (Endurance, Volcano e Ranch) possuem cabine dupla e contam com o motor 2.2l Turbodiesel e tração 4×4, além de uma ampla lista de itens de série. Conheça abaixo mais sobre cada uma delas.

Endurance (R$ 219.990)

A versão conta com câmbio manual de seis marchas. Ela já traz assistente de partida em rampa (Hill start assist), assistente de descida (Hill Descent Control) e controle de tração (TC). Inclui ainda assoalho em vinil que não apenas facilita a limpeza, mas também se destaca como uma escolha ideal para veículos de trabalho. Sua versatilidade é evidenciada pelos bancos traseiros modulares e rebatíveis, que também possui compartimentos de armazenamento abaixo dos bancos, proporcionando soluções práticas para organização. Traz também a facilidade de porta-luvas refrigerado e apoios de braço dianteiro e traseiro. Complementando o visual, as rodas de aço pretas de 17” conferem um toque robusto e mais adequado ao conjunto.

Volcano (R$ 239.990)

Além de todos os itens da Endurance, a Volcano conta com uma dose extra de tecnologia, segurança e conforto. Isso porque ela é equipada com protetor de caçamba, capota marítima, câmera 180° off-road perfeita para estacionar e auxiliar na direção graças às câmeras no retrovisor direito e na traseira, central multimídia de 10″, cluster com tela digital colorida de 4,2″, sensor traseiro e faróis de neblina. Vale dizer que na Volcano o câmbio automático substitui o manual. No visual, também traz ainda mais requinte com bancos de couro, rodas de liga leve de 17” diamantada, assoalho em carpete, volante multifuncional com acabamento black piano e em couro, maçanetas exteriores e retrovisores na cor da carroceria e para-choque traseiro cromado.

Ranch (R$ 259.990)

A versão topo de linha da Titano traz recursos para aqueles que gostam de uma aventura fora da estrada. Pensando neste público, a Ranch vem equipada com câmera 360° off -road e rodas de liga-leve de 18”. Além disso, também sai de fábrica com monitoramento de pneus, sensor dianteiro, aviso de saída de faixa, keyless entry n´go, sensor de chuva, faróis, lanternas e DRL em LED, ar-condicionado automático digital dual zone, estribos laterais, capota marítima e santo antônio cromado com barras de proteção dos vidros. (Fotos: Fiat/Divulgação).