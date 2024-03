Um homem de 53 anos morreu após se afogar na Ponta da Pita, em Antonina, na tarde de sábado (16). A vítima chegou a ser resgatada e atendida pelas equipes do BPMOA, SAMU e Bombeiros, que tentaram reanimá-la por 1h20, mas morreu no local.

De acordo com um amigo que o acompanhava, o homem, identificado como José Carlos Wilsek, teria entrado sozinho no mar. Como ele demorou para voltar, esse amigo foi atrás dele e o encontrou afundando na água. O próprio amigo da vítima a resgatou e levou até a areia, e solicitou o socorro dos Bombeiros.

Apesar da rápida ação dos socorristas, a vítima não pode ser reanimada e foi constatado o óbito. O homem era morador de Curitiba.

Esse afogamento é mais um de um verão marcado pelo grande número de ocorrências atendidas pelos Bombeiros. De acordo com o balanço da Operação Verão, fechados no dia 25 de fevereiro, foram 1.701 salvamentos aquáticos e 18 mortes por afogamento ao longo da temporada de verão 2023/24 (números que incluem, além do Litoral, as praias de rios e lagos das regiões Norte e Oeste). Ainda de acordo com os Bombeiros, 70% das mortes ocorreram fora do horário de trabalho dos guarda-vidas, um sinal de imprudência dos banhistas.

E o número de afogamentos neste verão segue aumentando mesmo após o fim oficial da temporada. Antes deste caso em Antonina, dois homens morreram após se afogarem no dia 9 de março, um em Pontal do Paraná e outro em Matinhos.

