Enquete BBB 24! Quem deve sair? Alane, Beatriz ou Raquele

Alane, Beatriz e Raquele se enfrentam no paredão do BBB 24. A berlinda começou a ser formada neste domingo (17) e agora o trio está a mercê da vontade do público do reality. O voto é para eliminar, escolha quem você quer ver fora do programa.

Formação do paredão

De acordo com a dinâmica da semana, o anjo Matteus estava autoimune e podia imunizar um participante. Ele escolheu Beatriz, mas o privilégio da sister foi revogado pelo poder curinga comprado por Raquele.

VEJA TAMBÉM: Iza cancela show no BBB 24; saiba o motivo

A líder Giovanna aproveitou a brecha e indicou justamente Bia para o paredão, sem chance de disputar a prova bate-volta.

Conforme o anunciado por Tadeu Schmidt, outras três pessoas iriam para a berlinda: o mais votado na indicação aberta entre os outros mirados por Giovanna, o mais votado no confessionário e um escolhido pelo grupo pré-emparedado pela liderança.

CONFIRA: Wanessa faz vídeo pedindo desculpas a família de Davi

Davi foi o escolhido do voto aberto, Alane no voto fechado e Raquele foi o consenso do grupo com pulseiras. No bate-volta, Davi se salvou durante a prova.

Veja como foi a votação aberta

Alane votou em MC Bin Laden;

Beatriz votou em MC Bin Laden;

Davi votou em MC Bin Laden;

Fernanda votou em Davi;

Isabelle votou em MC Bin Laden;

Leidy votou em Davi;

Lucas votou em Davi;

Matteus votou em MC Bin Laden;

MC Bin Laden votou em Davi;

Pitel votou em Davi;

Raquele votou em Davi.

Veja quem votou em quem no confessionário

Alane votou em MC Bin Laden;

Davi votou em MC Bin Laden;

Beatriz votou em MC Bin Laden

Fernanda votou em Alane;

Isabelle votou em Lucas;

Leidy votou em Isabelle;

Lucas votou em Alane;

Matteus votou em MC Bin Laden;

MC Bin Laden votou em Alane;

Pitel votou em Alane;

Raquele votou em Alane;

Enquete!

Quem você quer se saia desse paredão? Alane, Beatriz ou Raquele? Vote!