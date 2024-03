No dia do próprio aniversário, Giovanna consegue liderança do BBB 24 e ainda fatura R$ 20 mil

Giovanna é a nova líder do BBB 24. Sister venceu a décima terceira prova da liderança e faturou R$ 20.000,00 nesta quinta-feira (14), dia de seu aniversário.

A mineira colocou Raquele, Lucas e Pitel do seu vip. Com o quarto magia fechado, a confinada e seu grupo garantiram um espaço a mais de privacidade na casa com o acesso aos aposentos da líder.

Giovanna vai indicar cinco pessoas para a mira do seu voto na próxima sexta (15).

COMO FOI A PROVA

Na primeira etapa da prova, os doze participantes foram divididos em duas baterias. Em cada uma delas, os confinados deveriam coletar bolinhas e usá-las para encher uma garrafa gigante com elas.

A bateria um foi formada por Isabelle, Matteus, MC Bin Laden, Raquele, Lucas e Alane. A segunda foi formada por Davi, Giovanna, Pitel, Beatriz, Leidy e Fernanda.

Os dois que mais conseguiram colocar a bolinha dentro da garrafa, em cada etapa, avançaram para a segunda fase: Alane e MC Bin Laden foram os melhores na primeira bateria, os campeões da segunda bateria foram Davi e Giovanna.

Os classificados precisaram montar um quebra-cabeça na segunda etapa. Os dois primeiros a terminar o desafio foram para a fase final, estes foram Davi e Giovanna.

No fim, a escolha era de sorte e Giovanna venceu.

