Cinco apostas feitas em Curitiba ganharam prêmios no concurso da Lotofácil 3053, por acertarem 14 das 15 dezenas sorteadas na noite de quinta-feira (14). Estes apostadores, que “passaram raspando” no prêmio principal de R$ 1,7 milhão, vão embolsar R$ 1.424,29, cada.

Já o prêmio principal, para 15 acertos, vai ser dividido entre três apostadores das cidades de Belo Horizonte (MG), Colmeia (TO) e São Paulo (SP), que vão levar a bolada de R$ 489.759,18, cada.

O próximo concurso da Lotofácil será realizado nesta sexta-feira (15), com prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

Para jogar na Lotofácil o apostador deve escolher no mínimo 15 entre os 25 números disponíveis. Ganha quem acerta 11, 12, 13, 14 e 15 dezenas. Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

