Um apostador de Curitiba viveu momentos de pura emoção, na noite desta quinta-feira (14), durante o sorteio da Mega Sena 2700 milionária. O apostador ficou no quase, a apenas uma dezena do prêmio que estava acumulado em R$ 50 milhões. Por ter acertado cindo dos seis números sorteados, a aposta de Curitiba ganhou um prêmio interessante de consolação: R$ 39,2 mil.

Resultado da Mega Sena 2700 milionária: 01, 11, 19, 20, 28 e 48.

Como nenhum apostador acertou as dezenas acima, o prêmio para sábado subiu para R$ 58 milhões.

A aposta de Curitiba foi simples, com seis números, e realizada via internet banking da Caixa. Outra aposta do Paraná, feira em Guarapuava, também fez a quina da Mega Sena e faturou os mesmos R$ 39,2 mil. Veja abaixo o detalhamento das apostas que fizeram a quina da Mega Sena 2700 milionária desta quinta-feira:

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$39.206,07 GUARAPUAVA/PR BAGATOLI LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$39.206,07

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Caçador de Boteco! Bar que quase acabou na pandemia mantém cardápio raiz em novo bairro de Curitiba Veja novidades para 2024 Shopping de Curitiba atinge faturamento bilionário e ganha novas lojas de luxo Mudança a caminho! Frente fria avança e chuva em Curitiba já tem data e marcada para voltar