O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), publicou a declaração de vencedor e resultado final da licitação para substituir semáforos danificados na Rodovia João Leopoldo Jacomel (PR-415) em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A arrematante da sessão de disputa, Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda., foi declarada vencedora, e como não foram registrados recursos contrários o resultado é final. A próxima etapa é a homologação, também publicada em Diário Oficial e no portal Compras Paraná, seguida por trâmite interno para assinatura do contrato.

O investimento será de R$ 137.448,24, prevendo a instalação de um novo semáforo repetidor (seta esquerda) no canteiro central do km 10+510 da rodovia, um conjunto de semáforo com anteparo e semáforo repetidor no lado direito do km 11+340, um semáforo para pedestres no lado direito do km 11+360, e um semáforo repetidor no lado esquerdo do km 13+465.

Os equipamentos existentes nestes locais, danificados e fora de uso, deverão ser removidos e devolvidos ao DER/PR, com a exceção do novo semáforo no km 13, onde serão reinstalados um semáforo veicular com anteparo e um semáforo para pedestres existentes, em uma nova coluna de suporte. A licitação inclui também dois novos controladores semafóricos, que serão implantados no km 11 e km 13 da PR-415.

O prazo para instalação é de 30 dias corridos, após assinatura de contrato e emissão de ordem de fornecimento.

