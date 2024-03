O calor chegou com força e não é brincadeira. Um alerta vermelho emitido pelo Inmet aponta que 175 cidades do Paraná estão situação de grande perigo por causa de uma onda de calor extremo. O alerta tem validade pelo menos até às 16h deste sábado (16). Lembrando que tem uma frente fria a caminho que promete aliviar o calor com chuva.

O alerta vermelho para o Paraná emitido pelo Inmet significa risco à saúde, com temperatura 5ºC acima da média por período maior do que 5 dias. Cidades do norte do Paraná, por exemplo, chegaram a registrar nesta quinta-feira sensação térmica perto dos 50ºC.

Veja a lista abaixo do Simepar com as cidades mais quentes do Paraná:

Cidades com sensação térmica mais altas do Paraná:

Cruzeiro do Iguaçu: 48,1

Capanema: 47,8

Paranapoema: 42,5°C

Santa Helena: 46,5

Palotina: 46,8

Loanda: 45,8

Guaíra: 46,9

Altônia: 45,6

São Miguel do Iguaçu: 46,8

Antonina: 45,5

Calor deixa Curitiba em alerta laranja de Perigo

Se o calor está forte no Paraná, na região de Curitiba está “um pouco menos”. O Inmet classificou Curitiba num alerta laranja para onda de calor. O alerta é válido pelo menos até às 18h deste sábado. Nesta quinta-feira a máxima em Curitiba chegou aos 31,5ºC. Para esta sexta-feira a previsão do tempo para Curitiba indica mais calor, com máxima de 31ºC. Uma frente fria que avança pelo sul do Brasil promete amenizar esta situação, com chuva a partir de domingo.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Caçador de Boteco! Bar que quase acabou na pandemia mantém cardápio raiz em novo bairro de Curitiba Veja novidades para 2024 Shopping de Curitiba atinge faturamento bilionário e ganha novas lojas de luxo Mudança a caminho! Frente fria avança e chuva em Curitiba já tem data e marcada para voltar