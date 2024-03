O tempo bom em Curitiba está com os dias contados? Sim, a chuva está vindo e já deve aparecer na sábado (16) por toda a região da Região Metropolitana e Litoral do Paraná.

Segundo o Simepar, uma frente fria se desloca em direção ao oceano na altura do Rio Grande do Sul. No Paraná, nesta sexta-feira, o dia começa com tempo estável e temperaturas em elevação nas diversas regiões.

Para Curitiba, a chuva na sexta vai ser pequena, mas no domingo já chega com mais intensidade (7,5 mm). Segundo a previsão do tempo para Curitiba depois do fim de semana as máximas ficam mais amenas, chegando a 18ºC no dia 23 de março.

Essa situação de tempo aberto e com chuva em alguns períodos do dia é comum. A tendência que na próxima semana, isso ocorra com maior frequência.

