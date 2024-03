Servidores lotam câmara de SJP em paralisação contra proposta de reajuste

Servidores municipais de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, acompanharam a sessão desta quinta-feira (14), na sede da Câmara Municipal. Os servidores reclamam da proposta de reajuste salarial da prefeitura de 8% nos vencimentos.

No site do Sindicato dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais (SINSEP) comunica que os reajustes concedidos na gestão da prefeita Nina Singer, isso é, no acumulado de maio de 2020 até abril de 2023,os servidores tiveram uma perda salarial.

“Porque a prefeitura calculou de forma errada os percentuais acumulados da inflação, dos reajustes e do ganho real. Eles apenas somaram os percentuais do período. Isso é, fizeram uma simples adição dos percentuais dos anos que eles pretendiam analisar. Isso porque nesse período o INPC acumulou 28,73% de inflação e a prefeitura concedeu um reajuste menor que esse percentual”, informou o Sinsep.

Na sessão da Câmara, servidores acompanharam o trabalho dos vereadores. Do lado de fora, movimentação com caminhão de som e várias viaturas da Polícia Militar (PM).

E aí, prefeitura de São José dos Pinhais?

A Tribuna do Paraná buscou a prefeitura e não teve retorno até a publicação da reportagem.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Alma de artista! Rainha do papel! Uma matérina incrível para ficar com o coração quentinho! Deliciosos!! Essa mulher é responsável pelo sorvete de frutas mais consagrado de Curitiba Comprovante esquecido Qual é o cúmulo da honestidade? O que aconteceu aqui é de tirar o chapéu!