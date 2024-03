Os pescadores profissionais de Matinhos, no Litoral do Paraná, terão a oportunidade de frequentar cursos de capacitação profissional gratuitos ao longo do ano. O primeiro deles é o curso de Motores Marítimos de Centro a Diesel, oferecido pelo Instituto Água e Terra (IAT) em parceria com o Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), que acontece neste mês de março.

O curso, que começa no dia 25, será realizado no Centro Comunitário Profissionalizante Vereador Mário Braga, e terá orientações sobre a manutenção dos componentes fixos e móveis dos motores de embarcações.

São 20 vagas e as inscrições já podem ser feitas de forma presencial, no mesmo local. O curso é viabilizado por meio do Projeto Básico Ambiental das Obras de Recuperação da Orla de Matinhos, executado pelo IAT em conjunto com o Consórcio DTA/Acquaplan.

O cronograma prevê outras quatro formações ainda em 2024, sempre com aulas ministradas pelo Senai: Eletricidade Predial, entre 22 de abril e 27 de maio; Aplicação de Revestimento Cerâmico, entre 17 de junho e 19 de julho; Assentamento de Tijolos à Vista e Pedra Decorativa, entre 5 e 21 de agosto; e Eletricidade Básica Residencial entre 9 e 25 de setembro. Cada curso terá 20 vagas e as inscrições serão abertas sempre um mês antes do início das aulas.

A programação anual inclui outro curso agora em março, este promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A capacitação em Empreendedorismo está com as inscrições abertas, e será ministrada entre os dias 18 e 26 de março, de segunda a sexta, das 19h às 22h, no Senac Caiobá. A inscrição é presencial, também no Senac.

