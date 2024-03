Na tarde desta quinta-feira (14), um incêndio atingiu uma casa e uma oficina de veículos que ficam no mesmo terreno, na Rua Maria B. Chanoski, no bairro Orleans, em Curitiba. O fogo se espalhou rapidamente entre as duas construções, causando prejuízos.

De acordo com informações apuradas no local pela reportagem da Tribuna do Paraná, o fogo começou depois que uma máquina que estava sendo utilizada na oficina entrou em curto-circuito.

Assista ao momento em que os bombeiros chegaram no local para apagar o fogo:

No momento do incêndio havia trabalhadores na oficina, mas ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as chamas se espalharam rapidamente, causando estragos na oficina e na residência.

Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

Leia também:

Paraná decreta situação de emergência para dengue; estado soma mais de 90 mil casos

Feiras de Páscoa de Curitiba começam nesta sexta com mais de 60 barracas

Frente fria avança e chuva em Curitiba já tem data e marcada para voltar

Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

Uma testemunha que presenciou o acidente disse que os bombeiros conseguiram controlar rapidamente o incêndio, evitando que as casas vizinhas também fossem atingidas. Por segurança, a rua foi fechada até que o fogo estivesse apagado.

Você já viu essas?

Caçador de Boteco! Bar que quase acabou na pandemia mantém cardápio raiz em novo bairro de Curitiba Veja novidades para 2024 Shopping de Curitiba atinge faturamento bilionário e ganha novas lojas de luxo Mudança a caminho! Frente fria avança e chuva em Curitiba já tem data e marcada para voltar