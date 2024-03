Com o objetivo de educar e informar a população, a Coordenação Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PR), realiza nesta sexta-feira (15), em Curitiba, uma ação para marcar o Dia Internacional do Consumidor. As atividades acontecerão em parceria com a Associação Comercial do Paraná (ACP), Copel e Sanepar, das 9h às 16h, na Boca Maldita.

“Essa data é de extrema relevância para todos nós cidadãos”, afirmou a Diretora do Procon-PR, Claudia Silvano.

Quem passar pelo local receberá orientações e materiais educativos para conhecer melhor os seus direitos ao adquirir produtos e serviços. A ação acontecerá simultaneamente em todo o Paraná, com eventos como palestras, distribuição de material educativo, fiscalização simulada com crianças, caminhadas e rodas de conversa, entre outras atividades comandadas pelos Procons municipais.

“Nós vamos fazer orientação aos consumidores, esclarecer dúvidas e distribuir material educativo. É uma ação bem importante, bem interessante para sempre lembrar que o consumidor deve exigir os seus direitos”, completa Claudia.

Você sabia que o Dia Internacional do Consumidor surgiu nos Estados Unidos?

O Dia Internacional do Consumidor foi instituído em 15 de março de 1962, quando John Kennedy, então presidente dos Estados Unidos, pontuou quatro importantes direitos básicos do consumidor em um discurso no congresso: o direito à segurança, o direito de ser informado, o direito de escolha e o direito de ser ouvido.

