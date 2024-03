Estreia nesta sexta-feira (15), às 20 horas, no Parque Náutico do Boqueirão, em Curitiba, o Circo Fantasy com diversas atrações artísticas para a alegria e entretenimento da comunidade.

Com apoio da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), por meio do Programa Circo na Praça, a companhia permanecerá no espaço até o dia 15 de maio com sessões às quintas, sextas, sábados, domingos e feriados.

Aos finais de semana e feriados, serão três horários: 16h, 18h e 20h. Nas quintas e sextas-feiras, as apresentações acontecem às 20 horas.

Personagens de desenhos infantis são atrações de circo em Curitiba

Com capacidade para 500 lugares, o Circo Fantasy trará ao Parque Náutico do Boqueirão atrações clássicas e inéditas da arte circense. Em todas as sessões, estão programadas apresentações de malabarismo, palhaços, mágico, globo da morte, show de bonecos gigantes de dinossauros, Patrulha Canina, Frozen e outros personagens de desenhos infantis.

A programação completa terá ainda uma dança especial das águas.

Circo faz promoção especial

A organização do circo prevê ainda uma promoção especial aos curitibanos para a compra dos ingressos. Segundo a organização, a escolha do espaço (Parque Náutico) para a montagem do Circo Fantasy, com trinta metros de circunferência, se deu pelo tamanho da área, infraestrutura oferecida e disponibilidade na agenda de eventos.

Dias, horários e preços do Circo Fantasy

Local: Parque Náutico

Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/n – Boqueirão

Sessões:

Sábados, domingos e feriados – 16h, 18h e 20h

Quintas e sextas-feiras: 20h

Ingressos:

Setor lateral: R$ 10 e R$ 20

Setor central: R$ 15 e R$ 30

Setor VIP: R$ 20 e R$ 40

Valores válidos para bilhetes de inteira e meia.

