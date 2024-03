As tradicionais Feiras de Páscoa de Curitiba começam a funcionar nesta sexta-feira (15) nas praças Osório e Santos Andrade. Abertas até o Sábado de Aleluia, no dia 30 de março, as feiras oferecem uma grande variedade de produtos como artesanatos temáticos, comidas típicas e chocolates diversos.

Na Praça Osório, a feira conta com mais de 60 barracas e funcionará de segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 14h às 20h. Já na Praça Santos Andrade, são oito barracas abertas de segunda a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos, das 12h às 18h30. No total, são 130 artesãos escolhidos para expor os produtos, que são ótimas opções de presente nesta época de Páscoa.

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, as feiras oferecem ao consumidor a oportunidade de obter produtos artesanais únicos, fortalecendo os pequenos produtores e o comércio local. Para os artesãos, também é uma chance de divulgar o trabalho e se conectar com o público e com outros profissionais da mesma área.

Serviço: Feirinhas Especiais de Páscoa em Curitiba

Locais: Praças Osório e Santos Andrade, no Centro

Data: de 15 a 30 de março

Horários: Praça Osório, de segunda a sábado, das 10h às 21h, e domingo, das 14h às 20h.

Praça Santos Andrade, de segunda a sábado, das 10h às 20h, e domingo, das 12h às 18h30.

