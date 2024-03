Para celebrar a Semana do Consumidor, o Shopping Curitiba, no Centro, preparou uma ação que irá dar prêmios aos clientes, além das ofertas exclusivas oferecidas pelas lojas. A atividade acontece até domingo (17).

Nos corredores do shopping foram instaladas quatro caixas expositoras. Os clientes que acertarem quantos itens têm em cada ativação, ganharão um prêmio. Uma caixa é da Morana, com embalagens no formato de bolsinha. A outra é da Rennê Joias, contendo caixinhas de anel. O expositor da Smartcase terá capinhas de celular. Já a quarta caixa é do Outback, com bolachas para descanso de chope.

A dinâmica da brincadeira é simples. Os clientes poderão fazer o palpite, por meio de um QRCode, e os primeiros que acertarem quantos itens têm em cada caixa ganharão um voucher para utilizar em compras ou consumação na loja respectiva. Será aceito um palpite por CPF. Os nomes dos ganhadores serão anunciados no dia 20 de março.

Durante a Semana do Consumidor, os lojistas darão descontos especiais, que serão divulgados nas redes sociais do shopping. As lojas estarão enfeitadas com balões e tags indicados as melhores ofertas.

Promoções da semana do consumidor em Curitiba

Quando: de 13 a 17 de março

Endereço: Shopping Curitiba, Rua Brigadeiro Franco, 2.300, Centro, Curitiba (PR)

Telefone: (41) 3026-1000

