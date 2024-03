O músico e compositor gaúcho Humberto Gessinger confirmou em seus perfis nas redes sociais que Curitiba vai receber um show inédito. No dia 15 de junho, no Teatro Guaíra, o eterno líder dos Engenheiros do Hawaii vai executar na íntegra o repertório do disco Tchau Radar, que completa 25 anos em 2024.

Em turnê pelo Brasil com o show “4 cantos de um mundo redondo”, que já passou por Curitiba no final do ano passado, Gessinger vai brindar com os fãs tocando todas as faixas do álbum. Entre as mais conhecidas estão “Eu que não amo você”, uma das mais pedidas e tocadas em todos os seus shows, “3×4”, uma das preferidas dos fãs e que mais ganhou versões do próprio Gessinger, e “Negro Amor”, que fez sucesso com clipe rolando na MTV.

Reza a lenda, inclusive, que o nome “Tchau Radar” surgiu após a banda passar pela capital paranaense e ser multada por excesso de velocidade em um dos “radares” em cruzamentos e avenidas. O disco reposicionou os Engenheiros do Hawaii no cenário nacional e é considerado um dos melhores da banda até então.

Ainda não se sabe se o músico vai rodar o Brasil com esse show, mas por enquanto Curitiba é a única confirmada para a apresentação com repertório completo do álbum Tchau Radar 25 anos. Os ingressos ainda não estão disponíveis para a venda.

Ouça o disco no player abaixo!

