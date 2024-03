Rallies Mitsubishi iniciam em março no Rio de Janeiro e Mato Grosso

Os próximos dois fins de semana (16 e 23 de março) reservam grandes aventuras e experiências para os clientes Mitsubishi Motors. As datas marcam o início da temporada de rallies da marca dos três diamantes.

Os rallies de regularidade e estratégia, Mitsubishi Motorsports e Mitsubishi Outdoor, respectivamente, acontecem no próximo dia 16 na cidade de Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro. Já o rally de experiência, Mitsubishi Experience, terá sua primeira etapa do ano em Nobres, no Mato Grosso, no dia 23. Os três rallies são abertos a qualquer proprietário de um SUV ou picape Mitsubishi equipados com tração 4×4 e oferecem experiências incríveis em famílias e na companhia de amigos diante das mais belas paisagens do Brasil.

30 anos de Mitsubishi Motorsports

Neste ano, o rally de regularidade da marca completa 30 anos de existência. O evento oferece aos participantes a chance de pilotarem por estradas de terra com paisagens deslumbrantes em pontos pouco explorados. O Mitsubishi Motorsports não exige experiência dos participantes, tampouco carros preparados.

Cada dupla – formada por piloto e navegador – faz um trajeto pré-definido pela organização, respeitando o tempo e a velocidade estipulados na planilha de cada etapa. As duplas mais regulares perdem menos pontos e competem pelo pódio – a cada etapa os melhores são premiados com troféus.

A competição é composta por três categorias que variam de acordo com a habilidade de cada participante. São elas: Turismo Light, Turismo e PRO. A cada etapa, ambas as categorias percorrem entre 140 e 150 quilômetros. Além de piloto e navegador, podem participar dentro do carro acompanhantes de no mínimo 8 anos de idade. O Mitsubishi Motorsports terá sua primeira etapa em Itaipava, no Rio de Janeiro. Para conferir o calendário completo e mais informações a respeito do rally de regularidade, clique aqui: https://www.mitsubishimotors.com.br/mundo-mit/mitsubishi-motorsports.

Mitsubishi Outdoor

O rally de estratégia mistura a experiência off-road com atividades culturais e de aventura. Nele, os participantes recebem um mapa e uma relação de tarefas a serem cumpridas que, uma vez realizadas, geram pontos. Os desafios são os mais diversos e envolvem conhecimentos gerais, esportes, prática culinária entre outras. Aquele competidor e sua equipe que adotarem a melhor estratégia, acumulam mais pontos.

O Mitsubishi Outdoor é dividido em duas categorias para quem tem mais ou menos experiência de condução fora de estrada: Fun e Extreme. No caso da categoria Fun, apenas um veículo compõe a equipe, enquanto na Extreme, são necessários dois veículos.

O Mitsubishi Outdoor terá sua primeira etapa em Itaipava, no Rio de Janeiro, de forma simultânea ao rally Mitsubishi Motorsports. Para conferir o calendário completo e mais informações a respeito do rally, clique no link: https://www.mitsubishimotors.com.br/mundo-mit/mitsubishi-experience.

Mitsubishi Experience

Cartão de visita a novos proprietários de veículos Mitsubishi, o Mitsubishi Experience é voltado para grupos de famílias e amigos que desejam explorar novas rotas em locais que colocam toda a tração 4×4 dos veículos à prova com terrenos diversos como terra, lama e cascalho.

A ideia deste rally de experiência é iniciar os clientes da marca dos rês diamantes ao estilo de vida conectado à natureza, com atividades ao ar livre, mas sem deixar de lado o DNA aventureiro que só a Mitsubishi possui. O passeio é dividido em duas categorias (Turismo e Aventura), de acordo com o nível de experiência dos participantes. O Mitsubishi Experience terá sua primeira etapa em Nobres, no Mato Grosso. Para conferir o calendário completo e mais informações a respeito do rally de experiência, clique aqui.

Projeto Mitsubishi Pró Brasil

Como as inscrições para os rallies Motorsports, Outdoor e Experience são gratuitas (única exigência é ter um veículo Mitsubishi 4×4), a marca possui um projeto social que busca incentivar que os clientes realizem doações de cestas básicas como forma de inscrição solidária.

A Mitsubishi Pró Brasil foi idealizada há mais de 27 anos e vincula a participação dos clientes da marca nos rallies e passeios promovidos pela Mitsubishi em diversas regiões do Brasil ao apoio às comunidades carentes. Desta forma, para se inscrever nos eventos, é preciso doar uma cesta básica e cinco produtos de higiene pessoal por veículo participante. Os itens arrecadados são doados a instituições de caridade da região onde os eventos são realizados.

Em 2023, a velocidade andou de mãos dadas com a solidariedade e o projeto arrecadou mais de 15 mil quilos de alimentos e cerca de 9 mil produtos de higiene pessoal.

No Mitsubishi Motorsports, com a participação de 714 carros durante a temporada, foram arrecadados 8.568 quilos de alimentos e 3.570 produtos de higiene; no Mitsubishi Outdoor, com 378 carros, foram 3.524 quilos de alimentos mais 1.885 produtos de higiene; e no Mitsubishi Experience, com 324 carros, foram 3.889 quilos de alimentos e 3.570 itens de higiene doados. (Fotos: Mitsubishi Motorsport/Divulgação).